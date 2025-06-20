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Konut fiyatlarında 4 ayın en yüksek artışı
Konut fiyatlarında 4 ayın en yüksek artışı
Sputnik Türkiye
Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T12:36+0300
2025-06-20T12:36+0300
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Konut fiyatları hem aylık hem de yıllık düzeyde artış gösterdi.En büyük artış Ankara'daTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.Geçen yıla göre konut fiyatları ne kadar arttı?Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.
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konut, konut satışı, konut fiyatları
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Konut fiyatlarında 4 ayın en yüksek artışı

12:36 20.06.2025
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Konut Fiyat Endeksi (KFE) mayısta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 32,3 arttı.
Konut fiyatları hem aylık hem de yıllık düzeyde artış gösterdi.

En büyük artış Ankara'da

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin KFE verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2023=100) mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak 182,4'e çıktı. KFE, mayısta yıllık yüzde 32,3 artış gösterirken, bu dönemde reel azalış yüzde 2,3 oldu.
Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, mayısta bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 2,7, Ankara'da 3,8 ve İzmir'de yüzde 3 artış görüldü.

Geçen yıla göre konut fiyatları ne kadar arttı?

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 32,6, Ankara'da yüzde 41,4 ve İzmir'de yüzde 31,1 yükseldi.
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