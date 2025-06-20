Karapetyan'ın tutuklanması: 'Paşinyan, Kilise'yi iktidara yönelik tehdit olarak görüyor'

Bu, çarpıcı bir çelişkiyi ortaya koyuyor: Paşinyan AB'yle daha yakın bağları savunurken, klasik bir otokrat gibi davranıyor. Ermenilerin yüzde 92'sinin bağlı olduğu Ermeni Apostolik Kilisesi, özellikle Dağlık Karabağ'daki tavizlerden sonra, Başbakan'ın politikalarına karşı çıkmak için ahlaki ve tarihi otoriteye sahip tek kurum. Onu kontrol etmek, Ermeni toplumu, diaspora ve hatta Rusya gibi geleneksel müttefikler için birleştirici olan bir sesi susturuyor.

Fakat daha fazlası da var. Kilise'nin devletin yetersiz kaldığı durumlarda halkın ihtiyaçlarını karşılaması nedeniyle Karapetyan gibi hayırseverler, katedraller ve kanser merkezleri inşa ettiler. Paşinyan, onları etkisiz hale getirerek gerçek sivil toplumu merkezi bir güçle değiştiriyor. Bu tehlikeli bir paradoks, zira Avrupa'nın kutsal saydığı hakların içini boşaltırken Avrupa'dan fon almaya çalışıyor.