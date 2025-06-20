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Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan tutuklandı
Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan ile iş insanı Karapetyan arasında Kilise konusunda yaşanan tartışmalar, ülkeye önemli yatırımlar yapan Rus iş insanının hapse... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T09:52+0300
2025-06-20T10:00+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı.Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.Karapetyan'ın avukatı, mahkemenin kararını son derece saçma olarak niteleyerek, karara itiraz edeceklerini ve Karapetyan'ın yasal hakları için mücadele edeceklerini vurguladı.İş insanının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve darbe çağrısı iddialarının mesnetsiz olduğunu savunan avukat, bu mantıkla herkesin tutuklanabileceği tepkisini gösterdi.Hükümetin saldırdığı Kilise'ye desteğinin ardından gözaltına alınan ve Ermenistan iktidarının iflas ettiğini belirten Karapetyan, Paşinyan'ın büyük tepkisini almış ve Başbakan, sosyal medya hesabından din insanlarına ve Kilise'nin hayırseverlerine yönelik hakaretler içeren bazı paylaşımlar yapmıştı.Karapetyan ve faaliyetleriKarapetyan, Ermenistan'ın kalkınmasına büyük yatırımlar yapıyor. Kurucusu olduğu Taşir Vakfı'nın hayır faaliyetlerinin başlıca alanları tarihi mirasın korunması ve canlandırılması, kilise ve dini yapıların yeniden inşası, sağlık ve tıbbın geliştirilmesini kapsıyor. Ayrıca Vakıf, kitle ve gençlik sporlarının desteklenmesi, kültür ve sanatın geliştirilmesi, sosyal programların uygulanması ve düşük gelirli aileler ve engelliler de dahil ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için de kaynak aktarıyor. Vakıf, eğitim tesisleri inşa etmenin yanı sıra gerektiğinde mevcut eğitim tesislerini onarıyor ve eğitim programları uyguluyor.Paşinyan ve Kilise arasında yaşananlarBaşbakan Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile birkaç yıldır çatışma halinde. Kilise liderleri, bir yıl önce Erivan'ın merkezinde binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde Başbakan'ın istifasını talep etmişti.Mayıs ve Haziran 204'te Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde yapılan 'Vatan İçin Tavuş' konulu yürüyüşlerde Erivan'ın önemli caddeleri trafiğe kapatılmış ve Paşinyan'ın istifası için yüksek sesle çağrılar yapılmıştı.Başkentte polisle protestocular arasında yoğun arbedeler yaşanırken Paşinyan, Kilise'ye eleştirilerini sürdürmüş ve görevinde kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.O dönemde koltuğunu korumayı başaran Paşinyan, protesto sürecinin ardından Kilise'ye yönelik eleştirilerini yeni gerekçeler ortaya koyarak devam ettiriyor.
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haberler, paşinyan, erivan, ermenistan, samvel karapetyan, kilise
haberler, paşinyan, erivan, ermenistan, samvel karapetyan, kilise

Ermenistan'da Paşinyan'a karşı Kilise'yi savunan Karapetyan tutuklandı

09:52 20.06.2025 (güncellendi: 10:00 20.06.2025)
© Fotoğraf : official site of the Prime Minister of RAПремьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции "Ахтанак" (24 октября 2019). Еревaн
Премьер-министр Никол Пашинян на открытии отремонтированной высоковольтной подстанции Ахтанак (24 октября 2019). Еревaн - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf : official site of the Prime Minister of RA
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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan ile iş insanı Karapetyan arasında Kilise konusunda yaşanan tartışmalar, ülkeye önemli yatırımlar yapan Rus iş insanının hapse atılmasıyla yeni bir boyut kazandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı.

Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.

Karapetyan'ın avukatı, mahkemenin kararını son derece saçma olarak niteleyerek, karara itiraz edeceklerini ve Karapetyan'ın yasal hakları için mücadele edeceklerini vurguladı.

İş insanının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve darbe çağrısı iddialarının mesnetsiz olduğunu savunan avukat, bu mantıkla herkesin tutuklanabileceği tepkisini gösterdi.

Hükümetin saldırdığı Kilise'ye desteğinin ardından gözaltına alınan ve Ermenistan iktidarının iflas ettiğini belirten Karapetyan, Paşinyan'ın büyük tepkisini almış ve Başbakan, sosyal medya hesabından din insanlarına ve Kilise'nin hayırseverlerine yönelik hakaretler içeren bazı paylaşımlar yapmıştı.

Karapetyan ve faaliyetleri

Karapetyan, Ermenistan'ın kalkınmasına büyük yatırımlar yapıyor.

Kurucusu olduğu Taşir Vakfı'nın hayır faaliyetlerinin başlıca alanları tarihi mirasın korunması ve canlandırılması, kilise ve dini yapıların yeniden inşası, sağlık ve tıbbın geliştirilmesini kapsıyor.

Ayrıca Vakıf, kitle ve gençlik sporlarının desteklenmesi, kültür ve sanatın geliştirilmesi, sosyal programların uygulanması ve düşük gelirli aileler ve engelliler de dahil ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi için de kaynak aktarıyor. Vakıf, eğitim tesisleri inşa etmenin yanı sıra gerektiğinde mevcut eğitim tesislerini onarıyor ve eğitim programları uyguluyor.

Paşinyan ve Kilise arasında yaşananlar

Başbakan Paşinyan, Ermeni Apostolik Kilisesi ile birkaç yıldır çatışma halinde. Kilise liderleri, bir yıl önce Erivan'ın merkezinde binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı gösterilerde Başbakan'ın istifasını talep etmişti.

Mayıs ve Haziran 204'te Tavuş bölgesinin dini temsilcisi Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın öncülüğünde yapılan 'Vatan İçin Tavuş' konulu yürüyüşlerde Erivan'ın önemli caddeleri trafiğe kapatılmış ve Paşinyan'ın istifası için yüksek sesle çağrılar yapılmıştı.

Başkentte polisle protestocular arasında yoğun arbedeler yaşanırken Paşinyan, Kilise'ye eleştirilerini sürdürmüş ve görevinde kalmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

O dönemde koltuğunu korumayı başaran Paşinyan, protesto sürecinin ardından Kilise'ye yönelik eleştirilerini yeni gerekçeler ortaya koyarak devam ettiriyor.
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