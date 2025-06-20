https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/kapalicarsidan-yurt-disina-uzanan-7-milyarlik-vurgun-1097193893.html
Kapalıçarşı'dan yurt dışına uzanan 7 milyarlık vurgun
Kapalıçarşı'dan yurt dışına uzanan 7 milyarlık vurgun
Sputnik Türkiye
Forex yatırım dolandırıcılığı, sanal kumar gibi yöntemlerle birçok kişiyi dolandıran çete çökertildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:00+0300
2025-06-20T15:00+0300
2025-06-20T15:02+0300
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kapalıçarşı
forex
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dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla sanal yöntemlerle dolandırıcılık yapan 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'Forex yatırım dolandırıcılığı', 'yasal web sitelerini kopyalayarak pos dolandırıcılığı' ve 'sanal kumar yöntemleriyle' çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen paranın kripto varlıklara çevirip Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri de belirlendi. Şüphelilerin 150 milyonluk mal varlıklarına da el konuldu.Paravan şirket kurdular, 7 milyar lirayı yurt dışına çıkardılarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı dolandırıcılık yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi.Şüphelilerden 3'ü cezaevinde çıktıPolis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.150 milyonluk mal varlıklarına el konulduÖte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/bes-hayvan-yardim-derneginden-25-milyon-liralik-vurgun-yardim-paralarini-kendi-hesaplarina-1097188343.html
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kapalıçarşı, forex, masak, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
kapalıçarşı, forex, masak, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
Kapalıçarşı'dan yurt dışına uzanan 7 milyarlık vurgun
15:00 20.06.2025 (güncellendi: 15:02 20.06.2025)
Forex yatırım dolandırıcılığı, sanal kumar gibi yöntemlerle birçok kişiyi dolandıran çete çökertildi. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri paraları kripto varlıklara çevirdikleri, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyardan fazla parayı yurt dışına çıkardıkları belirlendi.
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla sanal yöntemlerle dolandırıcılık yapan 67 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'Forex yatırım dolandırıcılığı', 'yasal web sitelerini kopyalayarak pos dolandırıcılığı' ve 'sanal kumar yöntemleriyle' çok sayıda kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Elde edilen paranın kripto varlıklara çevirip Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık ettikleri de belirlendi. Şüphelilerin 150 milyonluk mal varlıklarına da el konuldu.
Paravan şirket kurdular, 7 milyar lirayı yurt dışına çıkardılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında farklı dolandırıcılık yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerle ilgili çalışma yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunda paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi.
Şüphelilerden 3'ü cezaevinde çıktı
Polis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
150 milyonluk mal varlıklarına el konuldu
Öte yandan toplam değeri 150 milyon lirayı bulan, şüphelilere ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi.