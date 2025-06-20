https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/kandilli-duyurdu-marmara-denizinde-deprem-1097210123.html
Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 22.41'de Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T23:24+0300
2025-06-20T23:24+0300
2025-06-20T23:24+0300
son depremler
kandilli
marmara denizi
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
kandilli rasathanesi
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
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Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.Sarsıntının saat 22.41'de Marmara Denizi'nin 8.7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Uzmanlar, bölgedeki deprem aktivitesinin yakından takip edildiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/egede-45-buyuklugunde-deprem-1097203015.html
kandilli
marmara denizi
i̇stanbul
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kandilli, marmara denizi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
kandilli, marmara denizi, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi
Kandilli duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Kandilli Rasathanesi, 20 Haziran 2025 tarihinde saat 22.41'de Marmara Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 8.7 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Sarsıntının saat 22.41'de Marmara Denizi'nin 8.7 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Uzmanlar, bölgedeki deprem aktivitesinin yakından takip edildiğini ifade etti.