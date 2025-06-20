https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/egede-45-buyuklugunde-deprem-1097203015.html
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Ercan, son dakika açıklamasında Kuşadası’nda bir deprem sarsıntısı hissedildiğini doğruladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da 4.8... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T19:31+0300
2025-06-20T19:31+0300
2025-06-20T20:03+0300
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kuşadası
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 19.19’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin merkez üssü, Yamurgi Adası (Amorgos) olarak açıklanırken, Bodrum’a yaklaşık 124 km mesafede olduğu bildirildi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, hissedilen sarsıntı büyük olasılıkla Ege Adaları’nda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir depremden kaynaklandı. Ege Denizi bölgesi yakın zamanda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/afad-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1097198156.html
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ahmet ercan, ege, kuşadası, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ahmet ercan, ege, kuşadası, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
19:31 20.06.2025 (güncellendi: 20:03 20.06.2025)
Prof. Dr. Ahmet Ercan, son dakika açıklamasında Kuşadası’nda bir deprem sarsıntısı hissedildiğini doğruladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 19.19’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin merkez üssü, Yamurgi Adası (Amorgos) olarak açıklanırken, Bodrum’a yaklaşık 124 km mesafede olduğu bildirildi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, hissedilen sarsıntı büyük olasılıkla Ege Adaları’nda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir depremden kaynaklandı. Ege Denizi bölgesi yakın zamanda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor.