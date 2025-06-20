https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/egede-45-buyuklugunde-deprem-1097203015.html

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Ahmet Ercan, son dakika açıklamasında Kuşadası’nda bir deprem sarsıntısı hissedildiğini doğruladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da 4.8... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T19:31+0300

2025-06-20T19:31+0300

2025-06-20T20:03+0300

son depremler

ahmet ercan

ege

kuşadası

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

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AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 19.19’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin merkez üssü, Yamurgi Adası (Amorgos) olarak açıklanırken, Bodrum’a yaklaşık 124 km mesafede olduğu bildirildi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, hissedilen sarsıntı büyük olasılıkla Ege Adaları’nda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir depremden kaynaklandı. Ege Denizi bölgesi yakın zamanda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/afad-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1097198156.html

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ahmet ercan, ege, kuşadası, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)