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Rusya Devlet Başkanı Putin: Ukrayna'nın 'kirli bomba' kullanma olasılığına vereceğimiz yanıt felaket olacak
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Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, son dakika açıklamasında Kuşadası’nda bir deprem sarsıntısı hissedildiğini doğruladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da 4.8... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 19.19’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin merkez üssü, Yamurgi Adası (Amorgos) olarak açıklanırken, Bodrum’a yaklaşık 124 km mesafede olduğu bildirildi.Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, hissedilen sarsıntı büyük olasılıkla Ege Adaları’nda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir depremden kaynaklandı. Ege Denizi bölgesi yakın zamanda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/afad-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1097198156.html
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ahmet ercan, ege, kuşadası, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
ahmet ercan, ege, kuşadası, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem

19:31 20.06.2025 (güncellendi: 20:03 20.06.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, son dakika açıklamasında Kuşadası’nda bir deprem sarsıntısı hissedildiğini doğruladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde saat 19.19’da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremi duyurdu. Depremin merkez üssü, Yamurgi Adası (Amorgos) olarak açıklanırken, Bodrum’a yaklaşık 124 km mesafede olduğu bildirildi.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’a göre, hissedilen sarsıntı büyük olasılıkla Ege Adaları’nda meydana gelen 4.5 büyüklüğünde bir depremden kaynaklandı. Ege Denizi bölgesi yakın zamanda artan sismik hareketlilikle dikkat çekiyor.
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