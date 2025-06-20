İstanbul’da kenelere karşı alarm: Son durum ne? İBB açıkladı

Türkiye
Putin: Rusya hiçbir koşulda stagnasyona ve resesyona izin vermemelidir
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: İran’ın direnişi Avrasya’nın direnişidir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeytinliklerde madenciliğe izin veren teklif komisyondan geçti
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
ST. PETERSBURG FORUMU ÖZEL
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşacak
14:00
179 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:09
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Hedefe isabetin deyimi: “Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak”
18:05
3 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
18:14
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/istanbulda-kenelere-karsi-alarm-son-durum-ne-ibb-acikladi-1097194775.html
İstanbul’da kenelere karşı alarm: Son durum ne? İBB açıkladı
İstanbul’da kenelere karşı alarm: Son durum ne? İBB açıkladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı sahada aktif mücadele yürütüyor. 2024’te bin 416 olan şikâyet sayısının 2025’te 898’e... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:37+0300
2025-06-20T15:37+0300
türki̇ye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
kene
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097195240_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cfa74727ad767b8579092401ceb4ab2e.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, yaz döneminde artış gösteren kene vakalarına karşı sahada aktif çalışma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine gidilerek hızlı müdahale sağlanıyor.Kene ile mücadelede İstanbulluların ihbarı ve sağlık kuruluşlarından alınan temas raporları doğrultusunda, belirlenen noktalarda çevre dostu ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Bu sayede doğadaki yararlı canlılara zarar vermeden, çevresel denge gözetilerek önlem alınması hedefleniyor.İBB: Her kene ısırması KKKA anlamına gelmiyorİBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, kenelerin tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak bilinçli müdahaleyle “yayılımı önlemek, bilinç düzeyini artırmak ve KKKA gibi hastalıkların önüne geçmek mümkün” dedi. Her kene ısırmasının KKKA anlamına gelmediğini de vurguladı.İstanbul'da son durum ne?Dr. Eryiğit, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)’nin Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.000 kişide görüldüğünü, ortalama 50 ölüm yaşandığını belirtti. Ancak İstanbul’da bu riskin düşük olduğunu söyledi. Bunun nedenini şöyle açıkladı:“İstanbul’un nemli ve kentsel iklimi, Hyalomma marginatum gibi KKKA taşıyan türlerin kalıcı popülasyon oluşturmasını zorlaştırıyor.”Kene vakası sayısı düştü mü?2025 yılı verilerine göre İstanbul genelinde 7.002 kene ısırması vakası bildirildi. Vakaların yüzde 88’i nisan-haziran aylarında yaşandı. İBB’ye gelen kene şikâyeti sayısı ise 2024’te 1.416 iken, 2025’te bu rakam 898’e geriledi. Eryiğit bu düşüşü, “İBB’nin hızlı ve bilinçli müdahaleleri sayesinde oldu” sözleriyle değerlendirdi.İBB, ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak risk temelli ilaçlama stratejileri uyguluyor. Amaç, KKKA riskini daha da azaltmak ve halk sağlığını etkin biçimde korumak.Kene uyarısıDr. Eryiğit, kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu önlemleri sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/bir-ile-daha-sicradi-yeni-tip-virus-tespit-edildi-tum-hayvan-pazarlari-kapatildi-1097151405.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097195240_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_142774ea05798594fc665c1dc467edf4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, kene
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, kene

İstanbul’da kenelere karşı alarm: Son durum ne? İBB açıkladı

15:37 20.06.2025
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı sahada aktif mücadele yürütüyor. 2024’te bin 416 olan şikâyet sayısının 2025’te 898’e gerilediği belirtildi. İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, kenelere karşı alınması gereken önlemleri sıralayarak uyarıda bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, yaz döneminde artış gösteren kene vakalarına karşı sahada aktif çalışma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine gidilerek hızlı müdahale sağlanıyor.
Kene ile mücadelede İstanbulluların ihbarı ve sağlık kuruluşlarından alınan temas raporları doğrultusunda, belirlenen noktalarda çevre dostu ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Bu sayede doğadaki yararlı canlılara zarar vermeden, çevresel denge gözetilerek önlem alınması hedefleniyor.

İBB: Her kene ısırması KKKA anlamına gelmiyor

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, kenelerin tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak bilinçli müdahaleyle “yayılımı önlemek, bilinç düzeyini artırmak ve KKKA gibi hastalıkların önüne geçmek mümkün” dedi. Her kene ısırmasının KKKA anlamına gelmediğini de vurguladı.

İstanbul'da son durum ne?

Dr. Eryiğit, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)’nin Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.000 kişide görüldüğünü, ortalama 50 ölüm yaşandığını belirtti. Ancak İstanbul’da bu riskin düşük olduğunu söyledi. Bunun nedenini şöyle açıkladı:
“İstanbul’un nemli ve kentsel iklimi, Hyalomma marginatum gibi KKKA taşıyan türlerin kalıcı popülasyon oluşturmasını zorlaştırıyor.”

Kene vakası sayısı düştü mü?

2025 yılı verilerine göre İstanbul genelinde 7.002 kene ısırması vakası bildirildi. Vakaların yüzde 88’i nisan-haziran aylarında yaşandı. İBB’ye gelen kene şikâyeti sayısı ise 2024’te 1.416 iken, 2025’te bu rakam 898’e geriledi. Eryiğit bu düşüşü, “İBB’nin hızlı ve bilinçli müdahaleleri sayesinde oldu” sözleriyle değerlendirdi.
İBB, ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak risk temelli ilaçlama stratejileri uyguluyor. Amaç, KKKA riskini daha da azaltmak ve halk sağlığını etkin biçimde korumak.

Kene uyarısı

Dr. Eryiğit, kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu önlemleri sıraladı:
Açık alanlarda açık renkli ve vücudu örten kıyafetler tercih edilmeli.
Pantolon paçaları çorap içine sokulmalı.
Dönüşte vücut kontrolü yapılmalı.
Kene elle çıkarılmamalı, bez ya da eldivenle alınmalı.
Kene çıkarılamazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
Hayvan kanı ve hasta kişilerin sıvılarıyla temastan kaçınılmalı.
Keneler kesinlikle ezilmemeli, patlatılmamalı ve üzerine kolonya dökülmemelidir.
kurban pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
TÜRKİYE
Bir ile daha sıçradı: Yeni tip virüs tespit edildi, tüm hayvan pazarları kapatıldı
Dün, 12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала