İstanbul'da kenelere karşı alarm: Son durum ne? İBB açıkladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan kene vakalarına karşı sahada aktif mücadele yürütüyor. 2024'te bin 416 olan şikâyet sayısının 2025'te 898'e... 20.06.2025

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Birimi, yaz döneminde artış gösteren kene vakalarına karşı sahada aktif çalışma yürütüyor. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda olay yerine gidilerek hızlı müdahale sağlanıyor.Kene ile mücadelede İstanbulluların ihbarı ve sağlık kuruluşlarından alınan temas raporları doğrultusunda, belirlenen noktalarda çevre dostu ilaçlama çalışmaları yapılıyor. Bu sayede doğadaki yararlı canlılara zarar vermeden, çevresel denge gözetilerek önlem alınması hedefleniyor.İBB: Her kene ısırması KKKA anlamına gelmiyorİBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, kenelerin tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını ancak bilinçli müdahaleyle “yayılımı önlemek, bilinç düzeyini artırmak ve KKKA gibi hastalıkların önüne geçmek mümkün” dedi. Her kene ısırmasının KKKA anlamına gelmediğini de vurguladı.İstanbul'da son durum ne?Dr. Eryiğit, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)’nin Türkiye’de her yıl yaklaşık 1.000 kişide görüldüğünü, ortalama 50 ölüm yaşandığını belirtti. Ancak İstanbul’da bu riskin düşük olduğunu söyledi. Bunun nedenini şöyle açıkladı:“İstanbul’un nemli ve kentsel iklimi, Hyalomma marginatum gibi KKKA taşıyan türlerin kalıcı popülasyon oluşturmasını zorlaştırıyor.”Kene vakası sayısı düştü mü?2025 yılı verilerine göre İstanbul genelinde 7.002 kene ısırması vakası bildirildi. Vakaların yüzde 88’i nisan-haziran aylarında yaşandı. İBB’ye gelen kene şikâyeti sayısı ise 2024’te 1.416 iken, 2025’te bu rakam 898’e geriledi. Eryiğit bu düşüşü, “İBB’nin hızlı ve bilinçli müdahaleleri sayesinde oldu” sözleriyle değerlendirdi.İBB, ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli şekilde çalışarak risk temelli ilaçlama stratejileri uyguluyor. Amaç, KKKA riskini daha da azaltmak ve halk sağlığını etkin biçimde korumak.Kene uyarısıDr. Eryiğit, kenelere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak şu önlemleri sıraladı:

