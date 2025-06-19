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Bir ile daha sıçradı: Yeni tip virüs tespit edildi, tüm hayvan pazarları kapatıldı
Bir ile daha sıçradı: Yeni tip virüs tespit edildi, tüm hayvan pazarları kapatıldı
Sputnik Türkiye
Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Yozgat'taki tam hayvan pazarları kapatıldı ve hayvan hareketleri durduruldu. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T12:35+0300
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türki̇ye
yozgat
çorum
tarım ve orman bakanlığı
şap hastalığı
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Çorum'da kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına neden olan 'yeni şap hastalığı virüsünün' tespit edilmesinin ardından bu kez bir kapatma kararı da Yozgat'tan geldi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre ilde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu açıkladı. Yeni tip şap hastalığı virüsü tespit edildiMüdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Çorum'da yeni tip şap hastalığı virüsünün tespit edildiğinin bildirildiği vurgulandı.Açıklamada, kente komşu Çorum'da hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle kapatılması ve hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 19 Haziran'dan itibaren ikinci talimata kadar hayvan girişlerine kapatıldığı belirtildi.Düzenli kontroller yapılacak, yasağa uymayanlara ceza kesilecekYozgat'ta faaliyet gösteren tüm paydaşların konu hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kolluk kuvvetleriyle düzenli yol kontrolleri yapılacağı, yasağa rağmen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil esnasında yakalanması durumunda hayvan sahiplerine ve nakil vasıtası sahiplerine idari para cezası uygulanacağı açıklandı.Hayvanlarınızı yeni tip aşı ile aşılatın uyarısıÇorum'a sınır merkez ile Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, risk görülen bölgelerde SAT-1 suşu içeren aşılarla aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu bölgelerde yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvanın kısa süre içeresinde aşılanması planlanmaktadır. Tüm şüpheli hastalık ihbarları değerlendirilecek olup, sağlık taraması esnasında tespit edilen klinik vakalardan lezyon yaşı gözetilmeksizin uygun numune alınarak Şap Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Konunun önemi nedeniyle ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, hayvancılıkla uğraşan dışarıdan gelen kişileri içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, merkez, Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerimizde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin hayvanlarını yeni tip aşı ile aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250511/hakkaride-sap-hastaligi-goruldu-hayvan-hareketleri-durduruldu-1096136650.html
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yozgat, çorum, tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı
yozgat, çorum, tarım ve orman bakanlığı, şap hastalığı

Bir ile daha sıçradı: Yeni tip virüs tespit edildi, tüm hayvan pazarları kapatıldı

12:35 19.06.2025
© İHAkurban pazarı
kurban pazarı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© İHA
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Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle Yozgat'taki tam hayvan pazarları kapatıldı ve hayvan hareketleri durduruldu.
Çorum'da kent genelindeki tüm hayvan pazarlarının kapatılmasına neden olan 'yeni şap hastalığı virüsünün' tespit edilmesinin ardından bu kez bir kapatma kararı da Yozgat'tan geldi. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çevre ilde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarının kapatıldığını ve hayvan hareketlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Yeni tip şap hastalığı virüsü tespit edildi

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Çorum'da yeni tip şap hastalığı virüsünün tespit edildiğinin bildirildiği vurgulandı.
Açıklamada, kente komşu Çorum'da hayvan pazarlarının şap hastalığı nedeniyle kapatılması ve hayvan hareketlerinin durdurulması, hastalık virüsünün yayılma eğilimi göstermesi, virüsün tespit edildiği hastalık odaklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda bulaşma kaynağının dışarıdan alınan hayvanlar olması nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarlarının 19 Haziran'dan itibaren ikinci talimata kadar hayvan girişlerine kapatıldığı belirtildi.

Düzenli kontroller yapılacak, yasağa uymayanlara ceza kesilecek

Yozgat'ta faaliyet gösteren tüm paydaşların konu hakkında bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında kolluk kuvvetleriyle düzenli yol kontrolleri yapılacağı, yasağa rağmen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların nakil esnasında yakalanması durumunda hayvan sahiplerine ve nakil vasıtası sahiplerine idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hayvanlarınızı yeni tip aşı ile aşılatın uyarısı

Çorum'a sınır merkez ile Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda, risk görülen bölgelerde SAT-1 suşu içeren aşılarla aşılama faaliyetine ivedilikle başlanacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu bölgelerde yaklaşık 80 bin büyükbaş hayvanın kısa süre içeresinde aşılanması planlanmaktadır. Tüm şüpheli hastalık ihbarları değerlendirilecek olup, sağlık taraması esnasında tespit edilen klinik vakalardan lezyon yaşı gözetilmeksizin uygun numune alınarak Şap Enstitü Müdürlüğüne gönderilecektir. Konunun önemi nedeniyle ilimizde hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin yasak kalkana kadar hayvan alım satımı yapmamaları, işletmelerine yeni hayvan almamaları, hayvancılıkla uğraşan dışarıdan gelen kişileri içeri almamaları, tüccar ve celeplerin bu süre zarfında daha dikkatli olmaları, merkez, Aydıncık, Sorgun ve Yerköy ilçelerimizde faaliyet gösteren işletme sahiplerinin hayvanlarını yeni tip aşı ile aşılatmaları hususunda gerekli hassasiyeti göstermeleri büyük önem arz etmektedir."
İnek - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2025
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Hakkari'de şap hastalığı görüldü: Hayvan hareketleri durduruldu
11 Mayıs, 23:49
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