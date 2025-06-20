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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: ‘Baskı, zorlama ve tehditle ifade verdim’ diyene soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: ‘Baskı, zorlama ve tehditle ifade verdim’ diyene soruşturma
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmaları kapsamında etkin pişmanlıktan yararlananlarla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, 'baskı ve zorlama' ile... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T11:25+0300
2025-06-20T11:25+0300
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cumhuriyet başsavcılığı
soruşturma
etkin pişmanlık
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 'etkin pişmanlık' ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/ibb-sorusturmasinda-yeni-dalga-tutuklu-fatih-kelesin-oglu-ve-yegeni-gozaltina-alindi-1097170790.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, etkin pişmanlık
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), cumhuriyet başsavcılığı, soruşturma, etkin pişmanlık

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama: ‘Baskı, zorlama ve tehditle ifade verdim’ diyene soruşturma

11:25 20.06.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB soruşturmaları kapsamında etkin pişmanlıktan yararlananlarla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık, 'baskı ve zorlama' ile ifade verdiğini söyleyenlere soruşturma başlatacağını duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 'etkin pişmanlık' ifadesi veren şüphelilerin baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği iddialarının soruşturma sürecine zarar verdiğini belirterek aynı yönde açıklama yapanlara re’sen soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2024/236201 ve 2025/76201 numaralı soruşturmalar kapsamında, "İhaleye Fesat Karıştırma, Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından haklarında soruşturma yürütülen birtakım şüphelilerin TCK 221 ve 254 maddelerinde düzenlenen etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla bizzat kendileri veya müdafileri aracılığıyla yazılı dilekçeleri ile müracaat ettikleri, bu konuda şüphelilerin avukatları ile beyanlarının alındığı, alınan beyanların kendileri ve avukatları tarafından okunduktan sonra imzalandığı, verilen beyanların Cumhuriyet Başsavcılığımızca doğruluğu ve teyidi konusunda araştırma yapıldığı ancak bir kısım sosyal medya hesaplarında ifadelerin baskı, zorlama ve tehdit ile alındığı şeklinde soruşturma sürecine zarar verici açıklamalar yapıldığı görülmekle, bu konuda devam eden soruşturmayı etkilemeye teşebbüs hareketlerinde kasıtlı bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılacaktır."

İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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