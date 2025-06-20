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İran’ın kırmızı çizgisi aşıldı: Kerbela'dan bugüne tarih boyunca 4 kez yükselen 'İntikam Bayrağı' ne anlama geliyor?
İran’ın kırmızı çizgisi aşıldı: Kerbela'dan bugüne tarih boyunca 4 kez yükselen 'İntikam Bayrağı' ne anlama geliyor?
Sputnik Türkiye
İsrail’in 13 Haziran’daki hava saldırıları sonrası İran’dan sembolik bir hamle geldi: Cemkeran Camii’nde “kırmızı intikam bayrağı” göndere çekildi. Peki bu... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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İsrail’in 13 Haziran gecesi İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, yalnızca bölgeyi değil, tüm dünya kamuoyunu alarma geçirdi. Saldırılarda İran’ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Saldırının ardından İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi.Kırmızı i̇ntikam bayrağı nedir, ne anlama gelir?Bu bayrak sadece bir kumaş parçası değil; İran’ın tarihsel, dini ve siyasi kimliğinin derin bir sembolüdür. İlk olarak Kerbela Olayı’nda (680) Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin ardından kullanıldığı biliniyor. O günden bu yana “zulme karşı direnişin, kanın hesabının sorulacağı” inancının taşıyıcısıdır.Üzerinde “Ya Letharat al-Husayn” yazılı olan bu bayrak, “Ey Hüseyin’in kanının intikamını alacak olanlar!” anlamına gelir. İran halkı için intikam, adalet ve fedakârlığın birleştiği bu simge, savaş ilanı değil; savaş uyarısıdır.Cemkeran Camii’nin sembolik gücü: Mehdi ve kıyamet i̇nancıCemkeran Camii, Şii mezhebine göre, Mehdi-i Muntazar’ın yeryüzüne döneceği kutsal mekân olarak kabul edilir. Bu nedenle, kırmızı bayrağın burada göndere çekilmesi yalnızca intikamın değil, “kıyametin eşiğinde adaletin gelişi” mesajını da taşır.Bu adım, sadece İran iç kamuoyuna değil, küresel aktörlere verilmiş derin bir siyasi sinyaldir.Tarih boyunca 4 kez göndere çekildiHer biri, İran’ın kırmızı çizgilerinin aşıldığını simgeleyen, savaş öncesi son uyarı niteliğinde olaylardı.Ali Hamaney’den açıklama: “İsrail’e sert cevap verilecek”İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıların ardından yaptığı açıklamada “İslam Cumhuriyeti’ne yönelik bu saldırının bedeli ağır olacaktır” dedi. İntikam mesajının sadece dini değil, askeri bir stratejiye de dönüşeceği yönünde yorumlar yapılıyor.Uluslararası mesaj: İran’ın kırmızı çizgisi aşıldıGöndere çekilen bayrak, İran’ın dünyaya verdiği açık mesajdır:
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kasım süleymani, i̇smail haniye, ayetullah ali hamaney, i̇ran, i̇srail, kirman, hamas, ortadoğu

İran’ın kırmızı çizgisi aşıldı: Kerbela'dan bugüne tarih boyunca 4 kez yükselen 'İntikam Bayrağı' ne anlama geliyor?

11:23 20.06.2025
© Sputnikİran'da 'intikam' bayrağı göndere çekildi
İran'da 'intikam' bayrağı göndere çekildi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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İsrail’in 13 Haziran’daki hava saldırıları sonrası İran’dan sembolik bir hamle geldi: Cemkeran Camii’nde “kırmızı intikam bayrağı” göndere çekildi. Peki bu bayrak neyi temsil ediyor? İran, dünyaya nasıl bir mesaj veriyor?
İsrail’in 13 Haziran gecesi İran’a yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları, yalnızca bölgeyi değil, tüm dünya kamuoyunu alarma geçirdi. Saldırılarda İran’ın Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve altı nükleer bilim insanı dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Saldırının ardından İran’ın Kum kentindeki Cemkeran Camii’nin kubbesine kırmızı intikam bayrağı göndere çekildi.

Kırmızı i̇ntikam bayrağı nedir, ne anlama gelir?

Bu bayrak sadece bir kumaş parçası değil; İran’ın tarihsel, dini ve siyasi kimliğinin derin bir sembolüdür. İlk olarak Kerbela Olayı’nda (680) Hz. Hüseyin’in şehit edilmesinin ardından kullanıldığı biliniyor. O günden bu yana “zulme karşı direnişin, kanın hesabının sorulacağı” inancının taşıyıcısıdır.
Üzerinde “Ya Letharat al-Husayn” yazılı olan bu bayrak, “Ey Hüseyin’in kanının intikamını alacak olanlar!” anlamına gelir. İran halkı için intikam, adalet ve fedakârlığın birleştiği bu simge, savaş ilanı değil; savaş uyarısıdır.

Cemkeran Camii’nin sembolik gücü: Mehdi ve kıyamet i̇nancı

Cemkeran Camii, Şii mezhebine göre, Mehdi-i Muntazar’ın yeryüzüne döneceği kutsal mekân olarak kabul edilir. Bu nedenle, kırmızı bayrağın burada göndere çekilmesi yalnızca intikamın değil, “kıyametin eşiğinde adaletin gelişi” mesajını da taşır.
Bu adım, sadece İran iç kamuoyuna değil, küresel aktörlere verilmiş derin bir siyasi sinyaldir.

Tarih boyunca 4 kez göndere çekildi

1.
2020: Kasım Süleymani'nin ABD saldırısıyla öldürülmesi sonrası.
2.
2024: Kirman’daki bombalı saldırılar sonrası.
3.
2024: Hamas lideri İsmail Haniye suikastı sonrası.
4.
2025: 13 Haziran’daki İsrail saldırılarında üst düzey İranlıların öldürülmesi sonrası.
Her biri, İran’ın kırmızı çizgilerinin aşıldığını simgeleyen, savaş öncesi son uyarı niteliğinde olaylardı.

Ali Hamaney’den açıklama: “İsrail’e sert cevap verilecek”

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, saldırıların ardından yaptığı açıklamada “İslam Cumhuriyeti’ne yönelik bu saldırının bedeli ağır olacaktır” dedi. İntikam mesajının sadece dini değil, askeri bir stratejiye de dönüşeceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Uluslararası mesaj: İran’ın kırmızı çizgisi aşıldı

Göndere çekilen bayrak, İran’ın dünyaya verdiği açık mesajdır:
İran, saldırıya sessiz kalmaz.
Bu sembol, Şii dünyasında son derece anlamlıdır.
İran, dini ve politik kimliğini bayrakla sahaya yansıtmaktadır.
Beerşeba - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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