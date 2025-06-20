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İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi
Sputnik Türkiye
USGS verilerine göre İran'da 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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İran'ın Semnan şehrinin 36 km güneybatısında ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi.İran Ulusal Sismoloji Merkezi: Deprem'in büyüklüğü 5.5İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 10 kilometre derinlikte yerel saatle 21.19'da kaydedildi.Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.
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iran deprem, deprem, son dakika deprem
iran deprem, deprem, son dakika deprem

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi

21:39 20.06.2025 (güncellendi: 21:51 20.06.2025)
© Fotoğrafdeprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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USGS verilerine göre İran'da 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi.
İran'ın Semnan şehrinin 36 km güneybatısında ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezi: Deprem'in büyüklüğü 5.5

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 10 kilometre derinlikte yerel saatle 21.19'da kaydedildi.
Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.
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