https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/iranda-51-buyuklugunde-deprem-medyana-geldi-1097208086.html

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem medyana geldi

Sputnik Türkiye

USGS verilerine göre İran'da 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T21:39+0300

2025-06-20T21:39+0300

2025-06-20T21:51+0300

son depremler

i̇ran

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095671611_0:279:2650:1770_1920x0_80_0_0_30f4bd94a3e9f80b4b5d7cae2b55ee94.png

İran'ın Semnan şehrinin 36 km güneybatısında ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre 5.1 büyüklüğünde ve 10 km derinliğinde deprem meydana geldi.İran Ulusal Sismoloji Merkezi: Deprem'in büyüklüğü 5.5İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Sorhe ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki sarsıntı, 10 kilometre derinlikte yerel saatle 21.19'da kaydedildi.Depremin Tahran'ın doğusundaki ilçelerden de hissedildiği bildirilirken muhtemel hasara ilişkin bilgi verilmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/egede-45-buyuklugunde-deprem-1097203015.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran deprem, deprem, son dakika deprem