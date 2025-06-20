https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ingiltere-irandaki-buyukelcilik-personelini-tahliye-etti-vatandaslari-icin-acil-tahliye-plani-1097199818.html
İngiltere, İran’daki Büyükelçilik personelini tahliye etti: Vatandaşları için acil tahliye planı hazırlıyor
İngiltere, İran’daki Büyükelçilik personelini tahliye etti: Vatandaşları için acil tahliye planı hazırlıyor
Sputnik Türkiye
İngiltere, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından Tahran’daki büyükelçilik personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu. İngiliz hükümeti... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T18:14+0300
2025-06-20T18:14+0300
2025-06-20T18:14+0300
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ortadoğu
david lammy
i̇srail
i̇ran
tahran
dışişleri bakanlığı
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran’da görev yapan büyükelçilik personelini “güvenlik gerekçesiyle” geçici olarak geri çektiğini açıkladı. Karar, İsrail’in 13 Haziran'da İran’a düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarının ardından geldi.Yayımlanan resmi açıklamada, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor." denildi.Dışişleri Bakanı Lammy’den İngiliz vatandaşlarına çağrıİngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hava sahasının yeniden açılması durumunda Tel Aviv’den İngiliz vatandaşları için charter uçuşlar düzenleneceğini bildirdi. Lammy, İsrail’deki vatandaşlara, konsolosluk desteği alabilmeleri için konumlarını resmi olarak bildirmeleri çağrısında bulundu.İsrail-İran çatışması tırmanıyor: Sivil kayıplar yükseldiİngiltere'nin tahliye kararı, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası tırmanan çatışmalarla doğrudan ilişkili. 13 Haziran’da İsrail, İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri merkezlerini hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.İran Sağlık Bakanlığı, toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının ise 1277'den fazla olduğunu açıkladı.İran’ın misillemesi: Balistik füze saldırısıİran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle yanıt verdi. Resmî kaynaklara göre, bu saldırılarda 25 kişi hayatını kaybederken, 2.517 kişi de yaralandı. Çatışmaların giderek büyümesi, bölge ülkelerini ve diplomatik misyonları alarma geçirmiş durumda.Uluslararası tepkiler artıyorTürkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Uluslararası hukuk ve insan hakları açısından bölgede yaşanan gelişmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/canli-iran-israil-catismalari-8-gune-giriyor-israil-irani-vurdu-israilde-sirenler-calmaya-basladi-1097175748.html
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ortadoğu, david lammy, i̇srail, i̇ran, tahran, dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (i̇ngiltere)
ortadoğu, david lammy, i̇srail, i̇ran, tahran, dışişleri bakanlığı, muhafazakar parti (i̇ngiltere)
İngiltere, İran’daki Büyükelçilik personelini tahliye etti: Vatandaşları için acil tahliye planı hazırlıyor
İngiltere, İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıların ardından Tahran’daki büyükelçilik personelini geçici olarak geri çektiğini duyurdu. İngiliz hükümeti, vatandaşları için acil tahliye planı hazırlıyor.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran’da görev yapan büyükelçilik personelini “güvenlik gerekçesiyle” geçici olarak geri çektiğini açıkladı. Karar, İsrail’in 13 Haziran'da İran’a düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarının ardından geldi.
Yayımlanan resmi açıklamada, "İngiltere, personelini İran'dan geçici olarak çekmek için ihtiyati tedbir aldı. Büyükelçiliğimiz uzaktan faaliyet göstermeye devam ediyor." denildi.
Dışişleri Bakanı Lammy’den İngiliz vatandaşlarına çağrı
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, hava sahasının yeniden açılması durumunda Tel Aviv’den İngiliz vatandaşları için charter uçuşlar düzenleneceğini bildirdi. Lammy, İsrail’deki vatandaşlara, konsolosluk desteği alabilmeleri için konumlarını resmi olarak bildirmeleri çağrısında bulundu.
İsrail-İran çatışması tırmanıyor: Sivil kayıplar yükseldi
İngiltere'nin tahliye kararı, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası tırmanan çatışmalarla doğrudan ilişkili. 13 Haziran’da İsrail, İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri merkezlerini hedef aldı. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.
İran Sağlık Bakanlığı, toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının ise 1277'den fazla olduğunu açıkladı.
İran’ın misillemesi: Balistik füze saldırısı
İran ordusu ise İsrail’e balistik füzelerle yanıt verdi. Resmî kaynaklara göre, bu saldırılarda 25 kişi hayatını kaybederken, 2.517 kişi de yaralandı. Çatışmaların giderek büyümesi, bölge ülkelerini ve diplomatik misyonları alarma geçirmiş durumda.
Uluslararası tepkiler artıyor
Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail’in saldırılarını kınayan açıklamalar yaptı. Uluslararası hukuk ve insan hakları açısından bölgede yaşanan gelişmelerin ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulunuldu.