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İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam geldi
İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam geldi
Sputnik Türkiye
İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Belediye kreşlerinin aylık ücreti yüzde 100 zamla 2 bin 500... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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İBB Meclisi, 2025 yılı revize ücret tarifesini kreş ücretlerine yüzde 100 zam dahil olmak üzere birçok alanda artırımı oy çokluğuyla kabul etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında haziran ayı üçüncü oturumu yapıldı. Toplantıda belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücreti 2 bin 500 liradan yüzde 100 zamla 5 bin liraya çıkarılması ve birçok alanda zam talepleri önerildi.Yapılan oylamada, AK Parti grubunun zam teklifine karşı 'hayır' oyları kullandığı ancak çoğunluğun kabul yönünde oy kullanması sonucu teklif kabul edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/buca-belediyesinde-calisan-bin-763-isci-is-birakti-ilcede-cop-yiginlari-olustu-1097172564.html
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i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), zam, ara zam, ek zam, i̇bb, kreş, gece kreşi, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları

İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam geldi

00:28 20.06.2025
© AAKreş
Kreş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA
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İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Belediye kreşlerinin aylık ücreti yüzde 100 zamla 2 bin 500 liradan 5 bin liraya çıkarılması önerisi ve birçok alanda zam talepleri oylandı. AK Parti'nin 'hayır' oylarına rağmen teklif oy çokluğuyla kabul edildi.
İBB Meclisi, 2025 yılı revize ücret tarifesini kreş ücretlerine yüzde 100 zam dahil olmak üzere birçok alanda artırımı oy çokluğuyla kabul etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında haziran ayı üçüncü oturumu yapıldı. Toplantıda belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücreti 2 bin 500 liradan yüzde 100 zamla 5 bin liraya çıkarılması ve birçok alanda zam talepleri önerildi.
Yapılan oylamada, AK Parti grubunun zam teklifine karşı 'hayır' oyları kullandığı ancak çoğunluğun kabul yönünde oy kullanması sonucu teklif kabul edildi.
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