https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ibbnin-kres-ucretlerine-yuzde-100-zam-geldi-1097173185.html

İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam geldi

İBB'nin kreş ücretlerine yüzde 100 zam geldi

Sputnik Türkiye

İBB Meclisi haziran ayı üçüncü oturumunda, 2025 yılı revize ücret tarifesi teklifi görüşüldü. Belediye kreşlerinin aylık ücreti yüzde 100 zamla 2 bin 500... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T00:28+0300

2025-06-20T00:28+0300

2025-06-20T00:28+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

zam

ara zam

ek zam

i̇bb

kreş

gece kreşi

belediye

belediye başkanı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097173014_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_617cc3183829a0d35cfe53007b63ff83.jpg

İBB Meclisi, 2025 yılı revize ücret tarifesini kreş ücretlerine yüzde 100 zam dahil olmak üzere birçok alanda artırımı oy çokluğuyla kabul etti.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında haziran ayı üçüncü oturumu yapıldı. Toplantıda belediyenin işlettiği kreşlerin aylık ücreti 2 bin 500 liradan yüzde 100 zamla 5 bin liraya çıkarılması ve birçok alanda zam talepleri önerildi.Yapılan oylamada, AK Parti grubunun zam teklifine karşı 'hayır' oyları kullandığı ancak çoğunluğun kabul yönünde oy kullanması sonucu teklif kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/buca-belediyesinde-calisan-bin-763-isci-is-birakti-ilcede-cop-yiginlari-olustu-1097172564.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), zam, ara zam, ek zam, i̇bb, kreş, gece kreşi, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, belediye başkanları