https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/buca-belediyesinde-calisan-bin-763-isci-is-birakti-ilcede-cop-yiginlari-olustu-1097172564.html
Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu
Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu
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Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi, maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T00:03+0300
2025-06-20T00:03+0300
2025-06-20T00:03+0300
türki̇ye
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i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
grev
grev hakkı
genel grev
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İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöpler toplanmayınca sokaklarda çöp yığınları oluştu.Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçinin maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldığı açıklandı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak çevre sağlığını olumsuz etkiledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/izmirde-grev-sona-erdi-belediye-ile-disk-anlasmaya-vardi-1096797372.html
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buca, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, grev, grev hakkı, genel grev
buca, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, grev, grev hakkı, genel grev
Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu
Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi, maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak çevrede kötü kokuya neden oldu.
İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöpler toplanmayınca sokaklarda çöp yığınları oluştu.
Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçinin maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldığı açıklandı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak çevre sağlığını olumsuz etkiledi.