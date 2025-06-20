İzmir’in Buca ilçesinde belediye işçilerinin grevi nedeniyle çöpler toplanmayınca sokaklarda çöp yığınları oluştu.Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçinin maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldığı açıklandı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak çevre sağlığını olumsuz etkiledi.

Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi, maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu

© AA / Günay Pabuşçu Buca © AA / Günay Pabuşçu

Buca Belediyesi’nde çalışan bin 763 işçi, maaşlarının düzenli ödenmemesi nedeniyle iş bırakma kararı aldı. Grev nedeniyle biriken çöpler kaldırımlara ve yollara taşarak çevrede kötü kokuya neden oldu.