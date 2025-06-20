https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hsk-eski-uyeleri-yargitay-ve-danistay-uyeligine-secildi-1097173331.html

Eski HSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi

Eski HSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi

Sputnik Türkiye

Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eski HSK üyelerinden 3 isim Yargıtay ve 1 isimse Danıştay... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T00:51+0300

2025-06-20T00:51+0300

2025-06-20T01:05+0300

danıştay

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

halil koç

mehmet akif ekinci

türki̇ye

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK'nın eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçilirken, eski HSK üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.

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türki̇ye

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danıştay, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), halil koç, mehmet akif ekinci