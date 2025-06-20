https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hsk-eski-uyeleri-yargitay-ve-danistay-uyeligine-secildi-1097173331.html
Eski HSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi
Eski HSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi
Sputnik Türkiye
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eski HSK üyelerinden 3 isim Yargıtay ve 1 isimse Danıştay... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T00:51+0300
2025-06-20T00:51+0300
2025-06-20T01:05+0300
danıştay
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
halil koç
mehmet akif ekinci
türki̇ye
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.HSK'nın eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçilirken, eski HSK üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.
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danıştay, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), halil koç, mehmet akif ekinci
danıştay, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), halil koç, mehmet akif ekinci
Eski HSK üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçildi
00:51 20.06.2025 (güncellendi: 01:05 20.06.2025)
Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre eski HSK üyelerinden 3 isim Yargıtay ve 1 isimse Danıştay üyeliğine seçildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilenler hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
HSK'nın eski üyelerinden Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu ve Ömer Faruk Yıldırım Yargıtay üyeliğine seçilirken, eski HSK üyesi Halil Koç'un ise Danıştay üyeliğine seçilmesine karar verildi.