https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/icisleri-bakanligi-hayasizca-hareketler-ve-gayriahlaki-faaliyetlerde-bulunan-isletmelere-denetimler-1097171343.html

İçişleri Bakanlığı: Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmelere denetimler daha da artırılacak

İçişleri Bakanlığı: Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmelere denetimler daha da artırılacak

Sputnik Türkiye

Muğla'da yapılan Turizm Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yayınlayan İçişleri Bakanlığı 'hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T22:22+0300

2025-06-19T22:22+0300

2025-06-19T22:34+0300

i̇çişleri bakanlığı

muğla

türki̇ye

denetim

köpüklü parti

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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.Topalntıda alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimlerin arttırılacağı, kararlara uymayan işletmelere ceza uygulanacağı bildirildi.Açıklamaya göre masaj, hamam, spa ve güzellik salonlarının hassasiyetle denetlenmesine devam edilecek. Turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak, gerekli tedbirlerin alınacak.Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimler artırılırken kaçak ve sahte alkol konusunda da denetimlerin arttırılacağı, kaçak ve sahte alkol arzının engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütüleceğine dikkat çekildi.Alınan kararlara aykırı davranan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldıTedbir ve uygulamalar sırasında turistlerin rahatsız edilmemesine azami dikkat edileceği ifade edilen açıklamada, yapılan denetim sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi

muğla

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i̇çişleri bakanlığı, muğla, denetim, köpüklü parti