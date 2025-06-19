https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/icisleri-bakanligi-hayasizca-hareketler-ve-gayriahlaki-faaliyetlerde-bulunan-isletmelere-denetimler-1097171343.html
İçişleri Bakanlığı: Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmelere denetimler daha da artırılacak
İçişleri Bakanlığı: Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmelere denetimler daha da artırılacak
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Muğla'da yapılan Turizm Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yayınlayan İçişleri Bakanlığı 'hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T22:22+0300
2025-06-19T22:22+0300
2025-06-19T22:34+0300
i̇çişleri bakanlığı
muğla
türki̇ye
denetim
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İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.Topalntıda alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimlerin arttırılacağı, kararlara uymayan işletmelere ceza uygulanacağı bildirildi.Açıklamaya göre masaj, hamam, spa ve güzellik salonlarının hassasiyetle denetlenmesine devam edilecek. Turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak, gerekli tedbirlerin alınacak.Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimler artırılırken kaçak ve sahte alkol konusunda da denetimlerin arttırılacağı, kaçak ve sahte alkol arzının engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütüleceğine dikkat çekildi.Alınan kararlara aykırı davranan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldıTedbir ve uygulamalar sırasında turistlerin rahatsız edilmemesine azami dikkat edileceği ifade edilen açıklamada, yapılan denetim sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi
muğla
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i̇çişleri bakanlığı, muğla, denetim, köpüklü parti
i̇çişleri bakanlığı, muğla, denetim, köpüklü parti
İçişleri Bakanlığı: Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmelere denetimler daha da artırılacak
22:22 19.06.2025 (güncellendi: 22:34 19.06.2025)
Muğla'da yapılan Turizm Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yayınlayan İçişleri Bakanlığı 'hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimlerinin daha da artırılacağını' duyurdu.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Turizm Güvenliği Koordinasyon Toplantısı ile ilgili açıklama yapıldı.
Topalntıda alınan kararlar doğrultusunda, turizm bölgelerinde denetimlerin arttırılacağı, kararlara uymayan işletmelere ceza uygulanacağı bildirildi.
Açıklamaya göre masaj, hamam, spa ve güzellik salonlarının hassasiyetle denetlenmesine devam edilecek.
Turistleri rahatsız eden hanutçuluk ve fahiş fiyat uygulamaları konusunda, Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler koordinesiyle etkin denetim yapılacak, gerekli tedbirlerin alınacak.
Gıda güvenliği alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler koordinesinde denetimler artırılırken kaçak ve sahte alkol konusunda da denetimlerin arttırılacağı, kaçak ve sahte alkol arzının engellenmesine yönelik etkin mücadele yürütüleceğine dikkat çekildi.
Alınan kararlara aykırı davranan işletmelere adli ve idari işlem uygulanacağı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı
"Hayasızca hareketler ve gayriahlaki faaliyetlerde bulunan işletmeler ile köpük, meşale gibi malzemelerle eğlence düzenleyen işletmelerin denetimleri daha da artırılacaktır. Tekerrür eden ihlaller halinde uygulanacak cezalar kademeli olarak yükseltilecektir. 18 yaşından küçük işçi çalıştırılmaması ve 18 yaşından küçüklere alkol servis edilmemesi konusunda tesislerin denetimlerine devam edilecektir. Aykırı davranışlarda bulunan tesislere adli ve idari işlem uygulanacaktır. 112 Acil Çağrı Merkezimize yapılan turizm güvenliğine ilişkin ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek, ihbarlara yapılan işlemlerle ilgili bir komisyon kurulacaktır. Mülki idare amirleri ve kolluk birimlerimizce alınacak tüm tedbirler, hakkaniyet, adillik, ölçülülük kuralları çerçevesinde nezaketli ve kararlı bir şekilde alınacaktır."
Tedbir ve uygulamalar sırasında turistlerin rahatsız edilmemesine azami dikkat edileceği ifade edilen açıklamada, yapılan denetim sonuçlarının şeffaf bir biçimde kamuoyuna duyurulacağı belirtildi