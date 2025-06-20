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Hizbullah: İran bu barbarlığa karşılık verme hakkına sahip
Hizbullah: İran bu barbarlığa karşılık verme hakkına sahip
Sputnik Türkiye
Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığını barbarca olarak nitelendirirken, İran’ın buna karşılık verme hakkına sahip olduğunu... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T04:21+0300
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ortadoğu
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Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İran ve İsrail arasındaki çatışmada tarafsız kalmayacağını belirterek, direnişin uygun gördüğü şekilde hareket etme hakkını saklı tuttuğunu ve “Biz tarafsız değiliz, konumumuzu açıkça ilan ediyoruz; İran’ın, liderliğinin ve halkının yanındayız.” dedi.Hizbullah lideri, İsrail ve ABD’nin saldırganlığına kendi durum değerlendirmeleri doğrultusunda karşılık verdiklerini “Biz, bu barbarca İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı kendi takdirimize göre hareket ediyoruz.” şeklinde ifade etti.ABD’nin özel temsilcisi Thomas Barrack, Perşembe günü Beyrut’ta Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile görüşmesinin ardından, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İran ile İsrail arasındaki mevcut silahlı çatışmaya katılmasının “kötü bir karar” olacağını söylemişti.İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.İran, nükleer projesinin askeri boyutunu reddediyor. 18 Haziran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) Genel Direktörü Rafael Grossi, ajans müfettişlerinin İran’ın nükleer silah geliştirme programı yürüttüğüne dair somut kanıtlar görmediğini belirtmişti. Daha önce CNN televizyonu, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat kurumlarının, İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarının aksine, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalışmadığı sonucuna vardığını bildirmişti. Eski İngiltere Özbekistan Büyükelçisi Craig Murray, yaptığı açıklamada, İran’ın son birkaç yılda İsrail’in eylemlerine rağmen inanılmaz sabır ve barışçıllık gösterdiğini belirtmişti.İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması endişe yaratıyor.İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti. İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/iranin-avrupa-ile-gorusmeleri-cenevrede-yapilacak-1097174574.html
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ortadoğu, abd, naim kasım, i̇srail, i̇ran, tahran, hizbullah, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), cnn
ortadoğu, abd, naim kasım, i̇srail, i̇ran, tahran, hizbullah, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaek), cnn

Hizbullah: İran bu barbarlığa karşılık verme hakkına sahip

04:21 20.06.2025
© AA / Fatemeh Bahramiİran
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA / Fatemeh Bahrami
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Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail’in İran’a yönelik saldırganlığını barbarca olarak nitelendirirken, İran’ın buna karşılık verme hakkına sahip olduğunu söyledi.
Hizbullah lideri Naim Kasım, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İran ve İsrail arasındaki çatışmada tarafsız kalmayacağını belirterek, direnişin uygun gördüğü şekilde hareket etme hakkını saklı tuttuğunu ve “Biz tarafsız değiliz, konumumuzu açıkça ilan ediyoruz; İran’ın, liderliğinin ve halkının yanındayız.” dedi.
Hizbullah lideri, İsrail ve ABD’nin saldırganlığına kendi durum değerlendirmeleri doğrultusunda karşılık verdiklerini “Biz, bu barbarca İsrail-Amerikan saldırganlığına karşı kendi takdirimize göre hareket ediyoruz.” şeklinde ifade etti.
ABD’nin özel temsilcisi Thomas Barrack, Perşembe günü Beyrut’ta Lübnan Parlamentosu Başkanı Nabih Berri ile görüşmesinin ardından, Lübnan’daki Hizbullah hareketinin İran ile İsrail arasındaki mevcut silahlı çatışmaya katılmasının “kötü bir karar” olacağını söylemişti.
İsrail 13 Haziran gecesi, İran’ın geri dönüşü olmayan bir eşiğe yaklaştığını öne sürdüğü gizli bir askeri nükleer program yürüttüğü iddiasıyla askeri bir operasyon başlatmıştı. Hava bombardımanları ve sabotaj gruplarının saldırıları sonucunda, İran’daki nükleer tesisler, üst düzey generaller, önde gelen nükleer fizikçiler, hava üsleri, hava savunma sistemleri ve karadan karaya füzeler hedef alınmıştı.
İran, nükleer projesinin askeri boyutunu reddediyor. 18 Haziran’da Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEK) Genel Direktörü Rafael Grossi, ajans müfettişlerinin İran’ın nükleer silah geliştirme programı yürüttüğüne dair somut kanıtlar görmediğini belirtmişti.
Daha önce CNN televizyonu, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD istihbarat kurumlarının, İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarının aksine, İran'ın nükleer silah geliştirmeye çalışmadığı sonucuna vardığını bildirmişti. Eski İngiltere Özbekistan Büyükelçisi Craig Murray, yaptığı açıklamada, İran’ın son birkaç yılda İsrail’in eylemlerine rağmen inanılmaz sabır ve barışçıllık gösterdiğini belirtmişti.
İran, nükleer programında askeri bir bileşen bulunduğu iddialarını reddederek, saldırılara füze salvoları ve insansız hava araçlarıyla karşılık vermiş, Tahran’ın hedefinde, İsrail’in askeri ve askeri-sanayi tesisleri yer almıştı. Her iki tarafın saldırılarında da sivil yerleşimlerin hedef alınması ve sivil kayıpların sayısının artması endişe yaratıyor.
İsrail, İran’ın düzenlediği saldırılarda 20’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 600’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirmişti. İran Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 220’den fazla kişi yaşamını yitirdiği, en az bin 800 kişi yaralandığı belirtilmişti. İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali ise yaklaşık 300 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
İsrail ve İran, her gün karşılıklı olarak birçok kez saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail yetkilileri, İran’ın nükleer programı tamamen ortadan kaldırılana kadar operasyonları sürdüreceklerini belirtirken; Tahran ise, İsrail bombardımanları durdurulana kadar İsrail’i vurmakla tehdit ediyor.
İran - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
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İran'ın Avrupa ile görüşmeleri Cenevre'de yapılacak
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