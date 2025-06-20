https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/hava-sicakligi-mevsim-normallerinin-uzerine-cikiyor-termometreler-40-dereceyi-zorluyor-1097175443.html

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor

Sputnik Türkiye

Türkiye'de sıcak hava etkisini artırıyor. Sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşıyor. 20 Haziran cuma günü hava durumuna göre yağış beklenmiyor.

2025-06-20T06:42+0300

2025-06-20T06:42+0300

2025-06-20T06:42+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcak havaya dikkatMarmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalama 35 dereceyi geçecek. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir: 35°C, parçalı az bulutluEdirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluİstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluEGEAfyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 37°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 36°C, az bulutlu ve açıkUşak: 33°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 35°C, az bulutlu ve açıkAntalya: 36°C, az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta: 34°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir: 32°C, az bulutlu ve açıkKonya: 33°C, az bulutlu ve açıkSivas: 28°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluDüzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluSinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluZonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 34°C, az bulutlu ve açıkRize: 26°C, parçalı ve az bulutluSamsun: 29°C, az bulutlu ve açıkTrabzon: 24°C, parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluMalatya: 35°C, az bulutlu ve açıkVan: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 37°C, az bulutlu ve açıkMardin: 36°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 37°C, az bulutlu ve açık

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