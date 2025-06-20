Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
© AA / Ahmet Serdar Eser
Abone ol
Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı yükseliyor. Türkiye genelinde yağış beklenmezken termometreler 40 dereceyi zorlayacak. İstanbul'da 30 derece olan sıcaklık İzmir'de 37, Ankara'da 33 ve Diyarbakır'da 39 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcak havaya dikkat
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalama 35 dereceyi geçecek. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu
Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
EGE
Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu
Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık