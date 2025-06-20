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Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor
Sputnik Türkiye
Türkiye'de sıcak hava etkisini artırıyor. Sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşıyor. 20 Haziran cuma günü hava durumuna göre yağış beklenmiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Sıcak havaya dikkatMarmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalama 35 dereceyi geçecek. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.MARMARABalıkesir: 35°C, parçalı az bulutluEdirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluİstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluEGEAfyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açıkİzmir: 37°C, az bulutlu ve açıkMuğla: 36°C, az bulutlu ve açıkUşak: 33°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAdana: 35°C, az bulutlu ve açıkAntalya: 36°C, az bulutlu ve açıkHatay: 31°C, az bulutlu ve açıkIsparta: 34°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 33°C, az bulutlu ve açıkEskişehir: 32°C, az bulutlu ve açıkKonya: 33°C, az bulutlu ve açıkSivas: 28°C, az bulutlu ve açıkBATI KARADENİZBolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluDüzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluSinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluZonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 34°C, az bulutlu ve açıkRize: 26°C, parçalı ve az bulutluSamsun: 29°C, az bulutlu ve açıkTrabzon: 24°C, parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluKars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluMalatya: 35°C, az bulutlu ve açıkVan: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açıkGaziantep: 37°C, az bulutlu ve açıkMardin: 36°C, az bulutlu ve açıkSiirt: 37°C, az bulutlu ve açık
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20 haziran hava durumu, hava sıcaklığı artışı, 40 derece sıcaklık, izmir sıcaklık, ankara hava durumu, diyarbakır sıcaklık, yağış bekleniyor mu, bugün hava nasıl, mevsim normalleri üzerinde
20 haziran hava durumu, hava sıcaklığı artışı, 40 derece sıcaklık, izmir sıcaklık, ankara hava durumu, diyarbakır sıcaklık, yağış bekleniyor mu, bugün hava nasıl, mevsim normalleri üzerinde

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor: Termometreler 40 dereceyi zorluyor

06:42 20.06.2025
© AA / Ahmet Serdar EserAnkara'da sıcak hava
Ankara'da sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA / Ahmet Serdar Eser
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Meteorolojinin bugünkü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı yükseliyor. Türkiye genelinde yağış beklenmezken termometreler 40 dereceyi zorlayacak. İstanbul'da 30 derece olan sıcaklık İzmir'de 37, Ankara'da 33 ve Diyarbakır'da 39 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 20 Haziran Cuma günü hava durumu tahminlere göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcak havaya dikkat

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar ortalama 35 dereceyi geçecek. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Balıkesir: 35°C, parçalı az bulutlu
Edirne: 37°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
İstanbul: 30°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kırklareli: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

EGE

Afyonkarahisar: 32°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 37°C, az bulutlu ve açık
Muğla: 36°C, az bulutlu ve açık
Uşak: 33°C, az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Adana: 35°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 36°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 31°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 34°C, az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 33°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 32°C, az bulutlu ve açık
Konya: 33°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 28°C, az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Bolu: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Düzce: 33°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Sinop: 29°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Zonguldak: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 34°C, az bulutlu ve açık
Rize: 26°C, parçalı ve az bulutlu
Samsun: 29°C, az bulutlu ve açık
Trabzon: 24°C, parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 27°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Kars: 26°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
Malatya: 35°C, az bulutlu ve açık
Van: 25°C, az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 39°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Mardin: 36°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
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