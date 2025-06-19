https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/elon-muskin-starship-roketi-statik-test-sirasinda-infilak-etti-1097150698.html

Elon Musk'ın Starship roketi statik test sırasında infilak etti

Elon Musk'ın Starship roketi statik test sırasında infilak etti

Sputnik Türkiye

Teksas'ta bulunan Starbase'te yapılan Starship roketi, statik testler sırasında infilak etti. Can kaybının yaşanmadığı test uçuşunda SpaceX hasar tespitine odaklandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

2025-06-19T12:20+0300

2025-06-19T12:20+0300

2025-06-19T12:20+0300

yaşam

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spacex

starship

patlama

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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen Starship roketi, 10. test uçuşu öncesi patladı. Starbase tesisinde yapılan 'static fire' denemesi sırasında Starship 36 prototipi büyük bir patlamayla yok oldu. Can kaybı yaşanmadığı aktarılırken şirketin hasar tespitine odaklandığı belirtildi.SpaceX'in Mars ve Ay görevlerinin temelini oluşturması beklenen Starship sisteminde yeni bir aksaklık kaydedildi. Roketin yakıt ikmali tamamlandıktan sonraki aşamada yaşanan patlama, motor ateşlemesi öncesi yaşanan anomali olarak tanımlandı.SpaceX, personelin önceden güvenli bölgeye alındığını ve çevredekilere risk oluşturmadığını bildirdi. Olay yerinde itfaiye ve güvenlik birimleriyle koordineli inceleme yapıldığı aktarıldı. Patlamanın kesin nedeninin henüz netleşmediği aktarıldı.Bu yıl içinde Starship prototiplerinde benzer olaylar raporlanmıştı. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu uçuş denemelerinde araçlar beklenmedik şekilde devre dışı kaldığı aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/elon-muskin-dev-roketi-test-ucusunda-infilak-etti-miamide-hava-trafigi-kisa-sureligine-gecikti-1092775264.html

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