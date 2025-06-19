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Elon Musk'ın Starship roketi statik test sırasında infilak etti
Elon Musk'ın Starship roketi statik test sırasında infilak etti
Sputnik Türkiye
Teksas'ta bulunan Starbase'te yapılan Starship roketi, statik testler sırasında infilak etti. Can kaybının yaşanmadığı test uçuşunda SpaceX hasar tespitine odaklandı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
2025-06-19T12:20+0300
2025-06-19T12:20+0300
yaşam
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spacex
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ABD'li iş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen Starship roketi, 10. test uçuşu öncesi patladı. Starbase tesisinde yapılan 'static fire' denemesi sırasında Starship 36 prototipi büyük bir patlamayla yok oldu. Can kaybı yaşanmadığı aktarılırken şirketin hasar tespitine odaklandığı belirtildi.SpaceX'in Mars ve Ay görevlerinin temelini oluşturması beklenen Starship sisteminde yeni bir aksaklık kaydedildi. Roketin yakıt ikmali tamamlandıktan sonraki aşamada yaşanan patlama, motor ateşlemesi öncesi yaşanan anomali olarak tanımlandı.SpaceX, personelin önceden güvenli bölgeye alındığını ve çevredekilere risk oluşturmadığını bildirdi. Olay yerinde itfaiye ve güvenlik birimleriyle koordineli inceleme yapıldığı aktarıldı. Patlamanın kesin nedeninin henüz netleşmediği aktarıldı.Bu yıl içinde Starship prototiplerinde benzer olaylar raporlanmıştı. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu uçuş denemelerinde araçlar beklenmedik şekilde devre dışı kaldığı aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/elon-muskin-dev-roketi-test-ucusunda-infilak-etti-miamide-hava-trafigi-kisa-sureligine-gecikti-1092775264.html
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spacex starship patlama, starbase static fire, starship 36 infilak, starship test belirsizlik, starship onuncu uçuş, elon musk roket testi, mars misyonu starship, uzay aracı patlama, starship hasar incelemesi, starship programı gecikme
spacex starship patlama, starbase static fire, starship 36 infilak, starship test belirsizlik, starship onuncu uçuş, elon musk roket testi, mars misyonu starship, uzay aracı patlama, starship hasar incelemesi, starship programı gecikme

Elon Musk'ın Starship roketi statik test sırasında infilak etti

12:20 19.06.2025
Starship roketi, test uçuşu öncesi patladı
Starship roketi, test uçuşu öncesi patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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Starship roketi, Teksas'ta yapılan statik testler sırasında patladı. İş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen ve Mars ve Ay görevlerinin temelini oluşturması beklenen Starship roketi, 10. test uçuşunda infilak etti. Patlamanın nedeninin henüz belirlenmediği aktarıldı.
ABD'li iş insanı Elon Musk'ın SpaceX şirketi tarafından üretilen Starship roketi, 10. test uçuşu öncesi patladı. Starbase tesisinde yapılan 'static fire' denemesi sırasında Starship 36 prototipi büyük bir patlamayla yok oldu. Can kaybı yaşanmadığı aktarılırken şirketin hasar tespitine odaklandığı belirtildi.
SpaceX'in Mars ve Ay görevlerinin temelini oluşturması beklenen Starship sisteminde yeni bir aksaklık kaydedildi. Roketin yakıt ikmali tamamlandıktan sonraki aşamada yaşanan patlama, motor ateşlemesi öncesi yaşanan anomali olarak tanımlandı.
SpaceX, personelin önceden güvenli bölgeye alındığını ve çevredekilere risk oluşturmadığını bildirdi. Olay yerinde itfaiye ve güvenlik birimleriyle koordineli inceleme yapıldığı aktarıldı. Patlamanın kesin nedeninin henüz netleşmediği aktarıldı.
Bu yıl içinde Starship prototiplerinde benzer olaylar raporlanmıştı. Yedinci, sekizinci ve dokuzuncu uçuş denemelerinde araçlar beklenmedik şekilde devre dışı kaldığı aktarılmıştı.
Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
DÜNYA
Elon Musk'ın dev roketi test uçuşunda infilak etti: Miami'de hava trafiği kısa süreliğine gecikti
17 Ocak, 10:23
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