https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/altin-firladi-orta-dogu-gerilimi-fiyatlari-rekora-tasidi-iste-guvenli-limanda-son-durum-1096996466.html
Altın fırladı: Orta Doğu gerilimi fiyatları rekora taşıdı, işte güvenli limanda son durum
Altın fırladı: Orta Doğu gerilimi fiyatları rekora taşıdı, işte güvenli limanda son durum
Sputnik Türkiye
İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırısıyla tırmanan Orta Doğu gerilimi, yatırımcıyı güvenli liman altına yöneltti. Ons altın 3 bin 445 doları, gram... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-13T09:39+0300
2025-06-13T09:39+0300
2025-06-13T10:02+0300
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İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik gece saatlerinde önleyici bir saldırı düzenledi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Artık geri dönüşü olmayan bir noktadayız” derken, İran’dan gelen açıklamalar tansiyonun daha da yükseleceğine işaret etti.İran Lideri Ali Hamaney, saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, saldırının ABD desteğiyle yapıldığını belirterek “Ağır bedel ödeyecekler” ifadelerini kullandı.Altın güvenli liman oldu: Ons fiyatı zirve yaptıJeopolitik risklerin artması, güvenli liman talebini artırdı. Altının ons fiyatı, son üç iş gününde üst üste yükseldi ve bugün 3 bin 445 dolara kadar çıktı. Şu sıralar yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolardan işlem görüyor.Gram altın rekora koşuyorYurt içinde de gram altın fiyatları rekor kırdı. Sabah 4 bin 285 liradan açılan gram altın, gün içinde 4 bin 373 lirayı gördü. Şu anda 4 bin 337 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da ise:
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altın fiyatları, gram altın ne kadar, ons altın fiyatı, altın rekor kırdı, gram altın 2025, güncel altın fiyatları, altın fiyatı bugün, altın yükseliş, altın güvenli liman, iran israil gerilimi altın
Altın fırladı: Orta Doğu gerilimi fiyatları rekora taşıdı, işte güvenli limanda son durum
09:39 13.06.2025 (güncellendi: 10:02 13.06.2025)
İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırısıyla tırmanan Orta Doğu gerilimi, yatırımcıyı güvenli liman altına yöneltti. Ons altın 3 bin 445 doları, gram altın 4 bin 373 lirayı test etti. Uzmanlar, İran’ın sert tepkisinin piyasaları daha da sarsabileceğine dikkat çekiyor.
İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik gece saatlerinde önleyici bir saldırı düzenledi. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, “Artık geri dönüşü olmayan bir noktadayız” derken, İran’dan gelen açıklamalar tansiyonun daha da yükseleceğine işaret etti.
İran Lideri Ali Hamaney, saldırılarda bazı komutan ve bilim insanlarının hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, saldırının ABD desteğiyle yapıldığını belirterek “Ağır bedel ödeyecekler” ifadelerini kullandı.
Altın güvenli liman oldu: Ons fiyatı zirve yaptı
Jeopolitik risklerin artması, güvenli liman talebini artırdı. Altının ons fiyatı, son üç iş gününde üst üste yükseldi ve bugün 3 bin 445 dolara kadar çıktı. Şu sıralar yüzde 1,1 artışla 3 bin 425 dolardan işlem görüyor.
Ons altın açılış fiyatı
: 3 bin 385 dolar
Gün içi en yüksek seviye
: 3 bin 444 dolar
Şu anki işlem seviyesi
: 3 bin 418 dolar
Gram altın rekora koşuyor
Yurt içinde de gram altın fiyatları rekor kırdı. Sabah 4 bin 285 liradan açılan gram altın, gün içinde 4 bin 373 lirayı gördü. Şu anda 4 bin 337 liradan alıcı buluyor.