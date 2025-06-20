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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu
Sputnik Türkiye
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Avusturya kampında Admira Wacker ve Cagliari'yle karşılaşacak, ardından... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.Galatasaray Spor Kulübü 19–23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sezon öncesi hazırlık kampı yapacağını duyurdu. Kamp süresince, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı oynanacağı belirtildi.Galatasaray, ilk hazırlık maçında 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga ekiplerinden Admira Wacker'le, 23 Temmuz’da ise İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yle mücadele edeceğini ifade etti.Cagliari maçının ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edeceğini belirtti. İstanbul etabında ise sarı kırmızılı ekip, 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi Strasbourg ve 2 Ağustos’ta İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio'yla RAMS Park’ta karşı karşıya geleceğini açıkladı.Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Can Bartu Tesisleri’nde başlayacağını ardından 14–27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de kamp yapacağını duyurdu. Hazırlık döneminin ardından sarı-lacivertliler, 30 Temmuz’da İtalya’nın Lazio takımıyla Ülker Stadyumu’nda, saat 20.30’da özel bir maç oynanacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/galatasaray-baskani-ozbek-fenerbahce-4-yildizi-takmadan-biz-6inciyi-takariz-1097130606.html
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galatasaray, fenerbahçe, kamp, hazırlık, hazırlık maçı, hazırlık maçları, portekiz, avusturya
galatasaray, fenerbahçe, kamp, hazırlık, hazırlık maçı, hazırlık maçları, portekiz, avusturya

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

20:29 20.06.2025
© AA / Abdülhamid HoşbaşGalatasaray Fenerbahçe
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AA / Abdülhamid Hoşbaş
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Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Avusturya kampında Admira Wacker ve Cagliari'yle karşılaşacak, ardından İstanbul'da Strasbourg ve Lazio'la mücadele edecek. Fenerbahçe ise Portekiz kampının ardından 30 Temmuz'da Lazio'yla Ülker Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacak.
2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.
Galatasaray Spor Kulübü 19–23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sezon öncesi hazırlık kampı yapacağını duyurdu. Kamp süresince, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı oynanacağı belirtildi.
Galatasaray, ilk hazırlık maçında 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga ekiplerinden Admira Wacker'le, 23 Temmuz’da ise İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yle mücadele edeceğini ifade etti.
Cagliari maçının ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edeceğini belirtti. İstanbul etabında ise sarı kırmızılı ekip, 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi Strasbourg ve 2 Ağustos’ta İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio'yla RAMS Park’ta karşı karşıya geleceğini açıkladı.
Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Can Bartu Tesisleri’nde başlayacağını ardından 14–27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de kamp yapacağını duyurdu.
Hazırlık döneminin ardından sarı-lacivertliler, 30 Temmuz’da İtalya’nın Lazio takımıyla Ülker Stadyumu’nda, saat 20.30’da özel bir maç oynanacağını açıkladı.
Dursun Özbek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2025
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