https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/galatasaray-ve-fenerbahcenin-yeni-sezon-oncesi-kamp-programi-belli-oldu-1097204251.html

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu

Sputnik Türkiye

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına başladı. Galatasaray, Avusturya kampında Admira Wacker ve Cagliari'yle karşılaşacak, ardından... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

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2025-2026 sezonu öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu.Galatasaray Spor Kulübü 19–23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde sezon öncesi hazırlık kampı yapacağını duyurdu. Kamp süresince, Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Raiffeisen Arena’da iki hazırlık maçı oynanacağı belirtildi.Galatasaray, ilk hazırlık maçında 20 Temmuz’da Avusturya Bundesliga ekiplerinden Admira Wacker'le, 23 Temmuz’da ise İtalya Serie A takımlarından Cagliari'yle mücadele edeceğini ifade etti.Cagliari maçının ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edeceğini belirtti. İstanbul etabında ise sarı kırmızılı ekip, 26 Temmuz’da Fransa temsilcisi Strasbourg ve 2 Ağustos’ta İtalya’nın güçlü ekiplerinden Lazio'yla RAMS Park’ta karşı karşıya geleceğini açıkladı.Fenerbahçe ise yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da Can Bartu Tesisleri’nde başlayacağını ardından 14–27 Temmuz tarihleri arasında Portekiz’de kamp yapacağını duyurdu. Hazırlık döneminin ardından sarı-lacivertliler, 30 Temmuz’da İtalya’nın Lazio takımıyla Ülker Stadyumu’nda, saat 20.30’da özel bir maç oynanacağını açıkladı.

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