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Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i, YKS'ye Özgür Özel götürecek: 'Babası yerine ben varım'
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i, YKS'ye Özgür Özel götürecek: 'Babası yerine ben varım'
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Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel götürecek. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek kızı Nehir Zeyrek'i sınava kendisinin götüreceğini söyledi. Aynı zamanda Zeyrek'in yakın arkadaşı olan Özel, "Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi. Söz verdimElektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ın kızı Nehir Zeyrek'in hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına gireceğini söyleyen Özel, Nehir Zeyrek'i sınava kendisinin götüreceğini söyledi. Özel, Manisa'ya doğru yola çıktığını belirterek, "Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı.Tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten CHP lideri, “Hem Nehir’e hem de sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zihin açıklığı, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini temenni ediyorum” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/manisa-buyuksehir-belediye-baskani-ferdi-zeyrekin-olumune-neden-olan-elektrik-faciasinda-3-kisi-1097029094.html
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yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ferdi zeyrek, özgür özel, yks 2025
yükseköğretim kurumları sınavı (yks), ferdi zeyrek, özgür özel, yks 2025

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i, YKS'ye Özgür Özel götürecek: 'Babası yerine ben varım'

17:49 20.06.2025
© Fotoğraf : Ferdi Zeyrek XFerdi Zeyrek
Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf : Ferdi Zeyrek X
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Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'i sınava CHP Genel Başkanı Özgür Özel götürecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek kızı Nehir Zeyrek'i sınava kendisinin götüreceğini söyledi. Aynı zamanda Zeyrek'in yakın arkadaşı olan Özel, "Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” dedi.

Söz verdim

Elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ın kızı Nehir Zeyrek'in hafta sonu gerçekleştirilecek YKS sınavına gireceğini söyleyen Özel, Nehir Zeyrek'i sınava kendisinin götüreceğini söyledi. Özel, Manisa'ya doğru yola çıktığını belirterek, "Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullandı.
Tüm öğrencilere başarı dileklerini ileten CHP lideri, “Hem Nehir’e hem de sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Zihin açıklığı, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini temenni ediyorum” dedi.
Ferdi Zeyrek - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2025
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