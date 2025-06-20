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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/etle-beslenen-sinek-istilasi-halk-sagligini-tehdit-ediyor-1097177221.html
Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor
Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor
Sputnik Türkiye
Etle beslenen sinek türü ABD'de yeniden ortaya çıktı. İnsanlar dahil canlı dokuyu hedef alan bu tehlikeli parazit, Meksika sınırına dayandı. Uzmanlar, büyükbaş... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T08:26+0300
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Amerika kıtasında tedirginlik yaratan et yiyen sinek yeniden ortaya çıktı. Bilimsel adı Cochliomyia hominivorax olan, halk arasında "Yeni Dünya vida kurdu" olarak bilinen bu sinek türü, insan ve hayvan dokusunu canlı canlı tüketmesiyle korku salıyor.Kuzey ve Orta Amerika’da yeniden yayılmaya başlayan bu sinek, özellikle yara kokusunu algılayarak o bölgeye yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar, vücut dokularını yiyerek ağır enfeksiyonlara ve tedavi edilmezse ölüme kadar giden vakalara neden olabiliyor.1960'larda 1 milyon hayvan tedavi edildi1960’lı yıllarda yalnızca Teksas’ta yılda yaklaşık 1 milyon hayvan bu parazit nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ancak steril sinek salımı yöntemiyle 1980’lerde ABD’den tamamen temizlenmişti. Panama’da kurulan özel tesiste hala haftada 100 milyon steril sinek üretilerek koruyucu önlem sürdürülüyor.8 insan vakası rapor edildiNe var ki 2022’den itibaren sineğin yeniden kuzeye doğru yayılmaya başladığı belirlendi. 2023’te Panama’da artan vakaların ardından, Kasım 2024’te Meksika’da insanlara da sıçradı. Şu ana kadar en az 8 insan vakası rapor edildi.Meksika’dan ABD’ye yayılma riski nedeniyle, özellikle Teksas ve Florida’daki 14 milyon sığır tehdit altında. ABD yönetimi, Meksika'dan hayvan ithalatını geçici olarak durdururken, yeni bir mücadele planı hazırladı. Bu kapsamda steril sinek üretimi artırılacak ve saha gözetimi sıkılaştırılacak.Uzmanlara göre bu tehdide karşı yalnızca sinek salımı değil, ilaç tedavileri, hayvanların korunması ve eğitimli personelle yerinde müdahale de büyük önem taşıyor. Ayrıca iklim değişikliği, eradikasyon sürecini geçmişe kıyasla daha da zorlaştırabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/liverpoolun-yildiz-oyuncusu-frimpongun-bodrumda-odedigi-hesap-sosyal-medyayi-karistirdi-1097148775.html
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meksika, teksas, abd, etçil, sinek, salgın
meksika, teksas, abd, etçil, sinek, salgın

Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor

08:26 20.06.2025
© AP Photo / Denise BonillaEtle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor
Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Denise Bonilla
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Etle beslenen sinek türü ABD'de yeniden ortaya çıktı. İnsanlar dahil canlı dokuyu hedef alan bu tehlikeli parazit, Meksika sınırına dayandı. Uzmanlar, büyükbaş hayvancılık ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit uyarısında bulunuyor. ABD Meksika'dan canlı hayvan ithalatını durdurdu.
Amerika kıtasında tedirginlik yaratan et yiyen sinek yeniden ortaya çıktı. Bilimsel adı Cochliomyia hominivorax olan, halk arasında "Yeni Dünya vida kurdu" olarak bilinen bu sinek türü, insan ve hayvan dokusunu canlı canlı tüketmesiyle korku salıyor.
Kuzey ve Orta Amerika’da yeniden yayılmaya başlayan bu sinek, özellikle yara kokusunu algılayarak o bölgeye yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar, vücut dokularını yiyerek ağır enfeksiyonlara ve tedavi edilmezse ölüme kadar giden vakalara neden olabiliyor.

1960'larda 1 milyon hayvan tedavi edildi

1960’lı yıllarda yalnızca Teksas’ta yılda yaklaşık 1 milyon hayvan bu parazit nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ancak steril sinek salımı yöntemiyle 1980’lerde ABD’den tamamen temizlenmişti. Panama’da kurulan özel tesiste hala haftada 100 milyon steril sinek üretilerek koruyucu önlem sürdürülüyor.

8 insan vakası rapor edildi

Ne var ki 2022’den itibaren sineğin yeniden kuzeye doğru yayılmaya başladığı belirlendi. 2023’te Panama’da artan vakaların ardından, Kasım 2024’te Meksika’da insanlara da sıçradı. Şu ana kadar en az 8 insan vakası rapor edildi.
Meksika’dan ABD’ye yayılma riski nedeniyle, özellikle Teksas ve Florida’daki 14 milyon sığır tehdit altında. ABD yönetimi, Meksika'dan hayvan ithalatını geçici olarak durdururken, yeni bir mücadele planı hazırladı. Bu kapsamda steril sinek üretimi artırılacak ve saha gözetimi sıkılaştırılacak.
Uzmanlara göre bu tehdide karşı yalnızca sinek salımı değil, ilaç tedavileri, hayvanların korunması ve eğitimli personelle yerinde müdahale de büyük önem taşıyor. Ayrıca iklim değişikliği, eradikasyon sürecini geçmişe kıyasla daha da zorlaştırabilir.
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