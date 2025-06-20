https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/etle-beslenen-sinek-istilasi-halk-sagligini-tehdit-ediyor-1097177221.html

Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor

Etle beslenen sinek istilası: Halk sağlığını tehdit ediyor

Sputnik Türkiye

Etle beslenen sinek türü ABD'de yeniden ortaya çıktı. İnsanlar dahil canlı dokuyu hedef alan bu tehlikeli parazit, Meksika sınırına dayandı. Uzmanlar, büyükbaş... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T08:26+0300

2025-06-20T08:26+0300

2025-06-20T08:26+0300

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Amerika kıtasında tedirginlik yaratan et yiyen sinek yeniden ortaya çıktı. Bilimsel adı Cochliomyia hominivorax olan, halk arasında "Yeni Dünya vida kurdu" olarak bilinen bu sinek türü, insan ve hayvan dokusunu canlı canlı tüketmesiyle korku salıyor.Kuzey ve Orta Amerika’da yeniden yayılmaya başlayan bu sinek, özellikle yara kokusunu algılayarak o bölgeye yumurtalarını bırakıyor. Yumurtalardan çıkan larvalar, vücut dokularını yiyerek ağır enfeksiyonlara ve tedavi edilmezse ölüme kadar giden vakalara neden olabiliyor.1960'larda 1 milyon hayvan tedavi edildi1960’lı yıllarda yalnızca Teksas’ta yılda yaklaşık 1 milyon hayvan bu parazit nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Ancak steril sinek salımı yöntemiyle 1980’lerde ABD’den tamamen temizlenmişti. Panama’da kurulan özel tesiste hala haftada 100 milyon steril sinek üretilerek koruyucu önlem sürdürülüyor.8 insan vakası rapor edildiNe var ki 2022’den itibaren sineğin yeniden kuzeye doğru yayılmaya başladığı belirlendi. 2023’te Panama’da artan vakaların ardından, Kasım 2024’te Meksika’da insanlara da sıçradı. Şu ana kadar en az 8 insan vakası rapor edildi.Meksika’dan ABD’ye yayılma riski nedeniyle, özellikle Teksas ve Florida’daki 14 milyon sığır tehdit altında. ABD yönetimi, Meksika'dan hayvan ithalatını geçici olarak durdururken, yeni bir mücadele planı hazırladı. Bu kapsamda steril sinek üretimi artırılacak ve saha gözetimi sıkılaştırılacak.Uzmanlara göre bu tehdide karşı yalnızca sinek salımı değil, ilaç tedavileri, hayvanların korunması ve eğitimli personelle yerinde müdahale de büyük önem taşıyor. Ayrıca iklim değişikliği, eradikasyon sürecini geçmişe kıyasla daha da zorlaştırabilir.

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