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Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Bodrum'a tatile gelen Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong, Bodrum'da bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi, 600 bin TL hesap ödedi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
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Bodrum’a tatile giden Liverpool’un genç futbolcusu Jeremie Frimpong, 8 arkadaşıyla Yalıkavak’ta bir mekanda eğlendi. 600 bin TL hesap ödeyen futbolcu sosyal medyanın gündemine düştü. Tabak kırarak eğlendiLiverpool'un 40 milyon Euro ödeyerek Leverkusen'den transfer ettiği genç yıldız, önceki gece Bodrum Yalıkavak'ta yer alan ünlü bir Yunan restoranında 8 arkadaşıyla birlikte eğlendi. Tabak kırma ritüelini de yerine getiren Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İddiaya göre, Frimpong'un gece sonunda mekana 600 bin TL'ye yakın bir hesap ödedi.
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bodrum, liverpool, hesap, futbolcu, jeremie frimpong
bodrum, liverpool, hesap, futbolcu, jeremie frimpong

Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı

11:40 19.06.2025
Jeremie Frimpong sosyal medya
Jeremie Frimpong sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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Bodrum'a tatile gelen Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong, Bodrum'da bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi, 600 bin TL hesap ödedi.
Bodrum’a tatile giden Liverpool’un genç futbolcusu Jeremie Frimpong, 8 arkadaşıyla Yalıkavak’ta bir mekanda eğlendi. 600 bin TL hesap ödeyen futbolcu sosyal medyanın gündemine düştü.

Tabak kırarak eğlendi

Liverpool'un 40 milyon Euro ödeyerek Leverkusen'den transfer ettiği genç yıldız, önceki gece Bodrum Yalıkavak'ta yer alan ünlü bir Yunan restoranında 8 arkadaşıyla birlikte eğlendi. Tabak kırma ritüelini de yerine getiren Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İddiaya göre, Frimpong'un gece sonunda mekana 600 bin TL'ye yakın bir hesap ödedi.
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