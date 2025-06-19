https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/liverpoolun-yildiz-oyuncusu-frimpongun-bodrumda-odedigi-hesap-sosyal-medyayi-karistirdi-1097148775.html

Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı

Liverpool'un yıldız oyuncusu Frimpong'un Bodrum'da ödediği hesap sosyal medyayı karıştırdı

Sputnik Türkiye

Bodrum'a tatile gelen Liverpool'un yeni transferi Jeremie Frimpong, Bodrum'da bir mekanda arkadaşlarıyla eğlendi, 600 bin TL hesap ödedi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T11:40+0300

2025-06-19T11:40+0300

2025-06-19T11:40+0300

yaşam

bodrum

liverpool

hesap

futbolcu

jeremie frimpong

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Bodrum’a tatile giden Liverpool’un genç futbolcusu Jeremie Frimpong, 8 arkadaşıyla Yalıkavak’ta bir mekanda eğlendi. 600 bin TL hesap ödeyen futbolcu sosyal medyanın gündemine düştü. Tabak kırarak eğlendiLiverpool'un 40 milyon Euro ödeyerek Leverkusen'den transfer ettiği genç yıldız, önceki gece Bodrum Yalıkavak'ta yer alan ünlü bir Yunan restoranında 8 arkadaşıyla birlikte eğlendi. Tabak kırma ritüelini de yerine getiren Frimpong'un gece sonunda ödediği hesap ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. İddiaya göre, Frimpong'un gece sonunda mekana 600 bin TL'ye yakın bir hesap ödedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250610/asgari-ucretin-yarisina-plaj-girisi-beach-tarifeleri-cep-yakiyor-1096895534.html

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bodrum, liverpool, hesap, futbolcu, jeremie frimpong