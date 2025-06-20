https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/erdogan-islam-dunyasi-olarak-zorlu-bir-surecten-geciyoruz-1097196320.html
Erdoğan: İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz
Erdoğan: İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T16:02+0300
2025-06-20T16:02+0300
2025-06-20T16:19+0300
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz" diyerek savaş ve çatışmalara dikkat çekti."İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda konuşan Erdoğan "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda." dedi.Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi değerlendirmesi
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/grossi-iranin-nukleer-silah-urettigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097181582.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, i̇stanbul, i̇srail, i̇ran
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, i̇stanbul, i̇srail, i̇ran
Erdoğan: İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz
16:02 20.06.2025 (güncellendi: 16:19 20.06.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz" diyerek savaş ve çatışmalara dikkat çekti.
"İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda konuşan Erdoğan "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda." dedi.
Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi değerlendirmesi
Hem Gazze'deki soykırım hem de İran'da olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir