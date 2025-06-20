https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/erdogan-islam-dunyasi-olarak-zorlu-bir-surecten-geciyoruz-1097196320.html

Erdoğan: İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz

Erdoğan: İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

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poli̇ti̇ka

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

i̇stanbul

i̇srail

i̇ran

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz" diyerek savaş ve çatışmalara dikkat çekti."İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda konuşan Erdoğan "İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda." dedi.Erdoğan'dan İsrail-İran gerilimi değerlendirmesi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/grossi-iranin-nukleer-silah-urettigine-dair-tek-bir-delil-yok-1097181582.html

i̇stanbul

i̇srail

i̇ran

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, i̇stanbul, i̇srail, i̇ran