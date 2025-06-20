https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/afad-duyurdu-akdenizde-44-buyuklugunde-deprem-1097198156.html
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.53'te gerçekleşen depremin derinliği 5.75... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T17:14+0300
2025-06-20T17:14+0300
2025-06-20T17:20+0300
son depremler
akdeniz
deprem
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD'dan son dakika deprem duyurusu geldi, son depremler listesi güncellendi. AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.53'te meydana gelen depremin derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü.Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle güncelleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/afad-acikladi-kutahyada-deprem-meydana-geldi-1097123571.html
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son depremler, son dakika deprem, en son deprem nerede, afad son depremler
son depremler, son dakika deprem, en son deprem nerede, afad son depremler
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem
17:14 20.06.2025 (güncellendi: 17:20 20.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.53'te gerçekleşen depremin derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan son dakika deprem duyurusu geldi, son depremler listesi güncellendi. AFAD, Akdeniz'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 16.53'te meydana gelen depremin derinliği 5.75 kilometre olarak ölçüldü.
Son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle güncelleniyor.