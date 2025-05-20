https://anlatilaninotesi.com.tr/20250520/icisleri-bakanligindan-30-buyuksehir-ilcesine-kaymakam-yerine-vali-atanacagi-iddiasina-yanit-1096373863.html
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yanıt
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yanıt
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'Başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarına İçişleri Bakanlığı "hayal ürünü" değerlendirmesinde bulundu. 20.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-20T20:03+0300
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2025-05-20T20:40+0300
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İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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i̇çişleri bakanlığı, son dakika, vali
i̇çişleri bakanlığı, son dakika, vali
İçişleri Bakanlığı'ndan '30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddiasına yanıt
20:03 20.05.2025 (güncellendi: 20:40 20.05.2025)
'Başta İstanbul olmak üzere 30 Büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı' iddialarına İçişleri Bakanlığı "hayal ürünü" değerlendirmesinde bulundu.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyadaki 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı sosyal medya hesaplarında başta İstanbul olmak üzere 30 büyükşehir ilçesine kaymakam yerine vali atanacağı, 'İçişleri Bakanlığının bu konuda sessiz sedasız' çalıştığı iddiaları yer almaktadır. Söz konusu iddialar hayal ürünüdür. Bakanlığımızın bu konuda 'sessiz ya da sesli' herhangi bir çalışması yoktur."