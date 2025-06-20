https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/dur-ihtarina-uymadi-ehliyetsiz-surucuye-39-bin-521-tl-ceza-1097191578.html

'Dur' ihtarına uymadı: Ehliyetsiz sürücüye 39 bin 521 TL ceza

'Dur' ihtarına uymadı: Ehliyetsiz sürücüye 39 bin 521 TL ceza

Sputnik Türkiye

Bingöl’de trafik uygulaması sırasında "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:46+0300

2025-06-20T14:46+0300

2025-06-20T14:46+0300

türki̇ye

ehliyet

ceza

sürücü

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen trafik uygulamasında, kuralları hiçe sayan bir motosiklet sürücüsünü durdurmak istedi. Ancak sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı.Polis ekipleri, kaçan motosiklet sürücüsünü kısa süren bir kovalamacanın ardından yakaladı. Ekipler, olayla ilgili gerekli yasal işlemleri derhal başlattı.Yakalanan şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplam 39 bin 521 TL para cezası kesildi.

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