Dünyanın en pahalı evini bir Türk satın aldı: 130 milyon dolar verdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Hükümetin teklifi, işçilerin talebinin çok gerisinde'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Köpekbalığı Uzmanı Kabasakal: 'Sosyal medya görüntülerine inanmayın, köpekbalığı sayısında azalma var’
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Türkiye dakikada 18 milyon vergi alıyor, 4 milyon faiz ödüyor
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gripin: 'Dünyanın her yerinde daha iyi ve kolay bir hayat mümkün'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
EKSEN
'Türk-Rus ticaret ilişkileri, domates ihracatının ve doğalgaz ithalatının çok daha ötesinde artık'
14:00
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
ANKARA FARKI
Mehmet Perinçek: İran’ın direnişi Avrasya’nın direnişidir
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
7 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
16:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
17:08
4 dk
ÖZEL HABER
Rusya’nın hava savunma gücü
17:22
6 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
17:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
15 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Füzenin izinde: Savaş teknolojisinin kısa tarihi
19:20
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Fordo'daki nükleer tesis ABD'nin hedefinde mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Zeytinliklerde madenciliğe izin veren teklif komisyondan geçti
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
30 dk
ST. PETERSBURG FORUMU ÖZEL
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşacak
14:00
119 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
17:09
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Hedefe isabetin deyimi: “Pireyi gözünden, deveyi dizinden vurmak”
18:05
3 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
18:14
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/dunyanin-en-pahali-evini-bir-turk-satin-aldi-130-milyon-dolar-verdi-1097192897.html
Dünyanın en pahalı evini bir Türk satın aldı: 130 milyon dolar verdi
Dünyanın en pahalı evini bir Türk satın aldı: 130 milyon dolar verdi
Sputnik Türkiye
2025 yılı itibarıyla Türklerin yurt dışından aldığı gayrimenkul sayısı, ilk kez yabancıların Türkiye’deki alımlarını geçti. Üstelik dünyanın en pahalı dairesi... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:38+0300
2025-06-20T14:38+0300
ekonomi̇
abd
dubai
ev
ev sahibi
satılık ev
ev sahipliği
pahalı
dünyanın en pahalı şehirleri
hayat pahalılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1b/1044371483_0:43:1236:738_1920x0_80_0_0_fe9c9abf518b92eeb17cca4b2dbbf03b.jpg
2025’in ilk 5 ayında gayrimenkul sektöründe çarpıcı bir kırılma yaşandı. Türk vatandaşları yurt dışından 793 konut satın alarak, ilk kez yabancıların Türkiye’de aldığı konut sayısını geride bıraktı. Aynı dönemde, yabancılar Türkiye’den 731 konut aldı.Bu veriler, yatırım eğilimlerinde ciddi bir yön değişimi olduğunu gösteriyor. 2021 yılında Türklerin yurt dışından sadece 371 konut aldığı düşünüldüğünde, son dört yıldaki artış %113’ü aşıyor.Dünyanın en pahalı dairesi bir Türk milyarder tarafından alındı2024 yılına ait raporlarda dünya emlak piyasasında dikkat çeken bir satış yer aldı. Basına yansıyan bilgilere göre, dünyanın en pahalı dairesi 130 milyon dolara bir Türk milyarder tarafından satın alındı. Dairenin bulunduğu projenin inşası halen sürüyor ve tamamlanma tarihi 2027 olarak planlandı.Satın alan kişinin ismi gizli tutulurken, lüks konutun görselleri ve detayları kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Projede, akıllı bina sistemlerinden özel uçuş alanına kadar birçok ayrıcalıklı özellik bulunuyor.Yatırım tercihleri neden değişti?Uzmanlara göre Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelmesinde birkaç önemli faktör rol oynuyor:Bu gelişme, “Türkiye gayrimenkulünden çıkış, global mülke yöneliş” şeklinde yorumlanıyor.Ekonomik ve sosyal etkiler tartışma konusuBu artış sadece gayrimenkul yatırımıyla sınırlı değil. Türk yatırımcıların Avrupa, ABD, Dubai gibi merkezlerde mal edinmesi, sosyoekonomik göçün bir başka biçimi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Türkiye'deki yatırım ortamının rekabetçiliğini de tartışmaya açıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/33ten-3-noksan-olan-sayi-44ten-kac-noksandir-sorusuna-yanlis-yanit-verdi-tepkiler-uzerine-sebebini-1097191082.html
abd
dubai
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1b/1044371483_99:0:1139:780_1920x0_80_0_0_7e16bd1b06b30cc15310104e61d17282.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dubai, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, pahalı, dünyanın en pahalı şehirleri, hayat pahalılığı, pahalılaşma
abd, dubai, ev, ev sahibi , satılık ev, ev sahipliği, pahalı, dünyanın en pahalı şehirleri, hayat pahalılığı, pahalılaşma

Dünyanın en pahalı evini bir Türk satın aldı: 130 milyon dolar verdi

14:38 20.06.2025
© Fotoğraf : Address Hotels Dünyanın en sıradışı havuzları
Dünyanın en sıradışı havuzları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Fotoğraf : Address Hotels
Abone ol
2025 yılı itibarıyla Türklerin yurt dışından aldığı gayrimenkul sayısı, ilk kez yabancıların Türkiye’deki alımlarını geçti. Üstelik dünyanın en pahalı dairesi, 130 milyon dolara bir Türk milyarder tarafından satın alındı.
2025’in ilk 5 ayında gayrimenkul sektöründe çarpıcı bir kırılma yaşandı. Türk vatandaşları yurt dışından 793 konut satın alarak, ilk kez yabancıların Türkiye’de aldığı konut sayısını geride bıraktı. Aynı dönemde, yabancılar Türkiye’den 731 konut aldı.
Bu veriler, yatırım eğilimlerinde ciddi bir yön değişimi olduğunu gösteriyor. 2021 yılında Türklerin yurt dışından sadece 371 konut aldığı düşünüldüğünde, son dört yıldaki artış %113’ü aşıyor.

Dünyanın en pahalı dairesi bir Türk milyarder tarafından alındı

2024 yılına ait raporlarda dünya emlak piyasasında dikkat çeken bir satış yer aldı. Basına yansıyan bilgilere göre, dünyanın en pahalı dairesi 130 milyon dolara bir Türk milyarder tarafından satın alındı. Dairenin bulunduğu projenin inşası halen sürüyor ve tamamlanma tarihi 2027 olarak planlandı.
Satın alan kişinin ismi gizli tutulurken, lüks konutun görselleri ve detayları kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi. Projede, akıllı bina sistemlerinden özel uçuş alanına kadar birçok ayrıcalıklı özellik bulunuyor.

Yatırım tercihleri neden değişti?

Uzmanlara göre Türk vatandaşlarının yurt dışına yönelmesinde birkaç önemli faktör rol oynuyor:
Kur avantajı ve Avrupa’daki gayrimenkul fırsatları
Çifte vatandaşlık programları
Eğitim, sağlık ve yaşam kalitesi gibi motivasyonlar
Türkiye'de gayrimenkul yatırımının daha az cazip hale gelmesi
Bu gelişme, “Türkiye gayrimenkulünden çıkış, global mülke yöneliş” şeklinde yorumlanıyor.

Ekonomik ve sosyal etkiler tartışma konusu

Bu artış sadece gayrimenkul yatırımıyla sınırlı değil. Türk yatırımcıların Avrupa, ABD, Dubai gibi merkezlerde mal edinmesi, sosyoekonomik göçün bir başka biçimi olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Türkiye'deki yatırım ortamının rekabetçiliğini de tartışmaya açıyor.
kim milyoner olmak ister - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
YAŞAM
'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı
14:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала