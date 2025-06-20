https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/33ten-3-noksan-olan-sayi-44ten-kac-noksandir-sorusuna-yanlis-yanit-verdi-tepkiler-uzerine-sebebini-1097191082.html

'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı

'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sıla Sinem Korkmaz'ın bir işlem sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, yaşananların ardından sosyal... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T14:04+0300

2025-06-20T14:04+0300

2025-06-20T14:04+0300

yaşam

kim milyoner olmak i̇ster

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Kim milyoner olmak ister yarışmasında matematik sorusu soruldu. Yarışmacı “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusuna doğru yanıt veremedi.Matematik sorusu eledi22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, 7.500 TL değerindeki soruda zorlandı. Joker haklarını da kullanan Korkmaz, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.Yarışmacının takıldığı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Korkmaz’a yöneltilen soru şöyleydi:“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”Doğru cevabın 14 olduğu soruya Sıla'nın 4 cevabını vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Konu kısa sürede gündem olurken, Korkmaz’dan açıklama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan 22 yaşındaki yarışmacı şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kim-milyoner-olmak-isterdeki-ataturk-sorusu-sosyal-medyada-gundem-oldu-yanlis-cevapla-elendi-1096334564.html

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kim milyoner olmak i̇ster