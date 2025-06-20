https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/33ten-3-noksan-olan-sayi-44ten-kac-noksandir-sorusuna-yanlis-yanit-verdi-tepkiler-uzerine-sebebini-1097191082.html
'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı
'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sıla Sinem Korkmaz'ın bir işlem sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, yaşananların ardından sosyal... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T14:04+0300
2025-06-20T14:04+0300
2025-06-20T14:04+0300
yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
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Kim milyoner olmak ister yarışmasında matematik sorusu soruldu. Yarışmacı “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusuna doğru yanıt veremedi.Matematik sorusu eledi22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, 7.500 TL değerindeki soruda zorlandı. Joker haklarını da kullanan Korkmaz, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.Yarışmacının takıldığı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Korkmaz’a yöneltilen soru şöyleydi:“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”Doğru cevabın 14 olduğu soruya Sıla'nın 4 cevabını vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Konu kısa sürede gündem olurken, Korkmaz’dan açıklama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan 22 yaşındaki yarışmacı şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kim-milyoner-olmak-isterdeki-ataturk-sorusu-sosyal-medyada-gundem-oldu-yanlis-cevapla-elendi-1096334564.html
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kim milyoner olmak i̇ster
kim milyoner olmak i̇ster
'33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?' sorusuna yanlış yanıt verdi: Tepkiler üzerine sebebini açıkladı
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Sıla Sinem Korkmaz'ın bir işlem sorusunu bilememesi sosyal medyada gündem oldu. Yarışmacı, yaşananların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve sahne fobisi olduğunu açıkladı.
Kim milyoner olmak ister yarışmasında matematik sorusu soruldu. Yarışmacı “33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?” sorusuna doğru yanıt veremedi.
22 yaşındaki üniversite öğrencisi ve aynı zamanda modellik yapan Sıla Sinem Korkmaz, 7.500 TL değerindeki soruda zorlandı. Joker haklarını da kullanan Korkmaz, doğru cevabı veremeyince yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.
Yarışmacının takıldığı soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 5.000 TL kazanarak yarışmadan ayrılan Korkmaz’a yöneltilen soru şöyleydi:
“33’ten 3 noksan olan sayı, 44’ten kaç noksandır?”
Doğru cevabın 14 olduğu soruya Sıla'nın 4 cevabını vermesi, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Konu kısa sürede gündem olurken, Korkmaz’dan açıklama geldi. Instagram hesabından paylaşım yapan 22 yaşındaki yarışmacı şunları söyledi:
“Tabii ki de soruları bilemediğimden değil, sahne fobim olduğundan cevaplayamadım. Lütfen acayip şeyler yazmayın.”