https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/datcada-esekler-toplanmaya-basladi-belediyeden-ilk-aciklama-1097198339.html
Datça'da eşekler toplanmaya başladı: Belediyeden ilk açıklama
Datça'da eşekler toplanmaya başladı: Belediyeden ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Datça Belediyesi, bölgede yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medyada artan tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Belediye, eşeklerin... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T17:21+0300
2025-06-20T17:21+0300
2025-06-20T17:21+0300
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muğla valiliği
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datça belediyesi
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belediye
belediye başkanı
belediye meclisi
belediye başkanlığı
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Datça Belediyesi, yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplatma talimatıyla sürecin başladığını belirten Datça Belediyesi, eşeklerin veteriner hekim gözetiminde ve hayvan refahı esas alınarak toplandığını açıkladı.Eşeklerin sadece birer hayvan değil, aynı zamanda ilçenin kültürel ve doğal sembolleri olduğunu belirten Datça Belediyesi, “Eşekler sağlıklı şekilde belediyemiz gözetiminde misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır” denilerek kamuoyunun hassasiyetine saygı duyulduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/shrek-filminde-oynamisti-dunyanin-en-unlu-esegi-hayatini-kaybetti-1092369762.html
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muğla, muğla valiliği, datça, datça belediyesi, eşek, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, tarım ve orman bakanlığı
muğla, muğla valiliği, datça, datça belediyesi, eşek, belediye, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye başkanlığı, tarım ve orman bakanlığı
Datça'da eşekler toplanmaya başladı: Belediyeden ilk açıklama
Datça Belediyesi, bölgede yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medyada artan tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Belediye, eşeklerin toplanmasının Muğla İl Hayvanları Koruma Kurulu kararı doğrultusunda ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün yazılı bildirimiyle yasal bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.
Datça Belediyesi, yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplatma talimatıyla sürecin başladığını belirten Datça Belediyesi, eşeklerin veteriner hekim gözetiminde ve hayvan refahı esas alınarak toplandığını açıkladı.
Eşeklerin sadece birer hayvan değil, aynı zamanda ilçenin kültürel ve doğal sembolleri olduğunu belirten Datça Belediyesi, “Eşekler sağlıklı şekilde belediyemiz gözetiminde misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır” denilerek kamuoyunun hassasiyetine saygı duyulduğu ifade edildi.