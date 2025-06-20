https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/datcada-esekler-toplanmaya-basladi-belediyeden-ilk-aciklama-1097198339.html

Datça'da eşekler toplanmaya başladı: Belediyeden ilk açıklama

Datça'da eşekler toplanmaya başladı: Belediyeden ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Datça Belediyesi, bölgede yaşayan yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medyada artan tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Belediye, eşeklerin... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T17:21+0300

2025-06-20T17:21+0300

2025-06-20T17:21+0300

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muğla

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datça belediyesi

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belediye başkanı

belediye meclisi

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Datça Belediyesi, yaban eşeklerinin toplanmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün toplatma talimatıyla sürecin başladığını belirten Datça Belediyesi, eşeklerin veteriner hekim gözetiminde ve hayvan refahı esas alınarak toplandığını açıkladı.Eşeklerin sadece birer hayvan değil, aynı zamanda ilçenin kültürel ve doğal sembolleri olduğunu belirten Datça Belediyesi, “Eşekler sağlıklı şekilde belediyemiz gözetiminde misafirimizdir ve sahiplendirilmeye açıktır” denilerek kamuoyunun hassasiyetine saygı duyulduğu ifade edildi.

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