https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/shrek-filminde-oynamisti-dunyanin-en-unlu-esegi-hayatini-kaybetti-1092369762.html
Shrek filminde oynamıştı: Dünyanın en ünlü eşeği hayatını kaybetti
Shrek filminde oynamıştı: Dünyanın en ünlü eşeği hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gişe rekortmeni Shrek filminin ünlü eşeğinin modellemesinde kullanılan cüce eşek 'Perry' 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle ötenazi sonucu öldü. 1997... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T19:06+0300
2025-01-05T19:06+0300
2025-01-05T19:11+0300
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Shrek filminin ilham kaynağı olan Perry isimli eşek toynağında çıkan iltihap nedeniyle hayatını kaybetti.2001 yapımı gişe rekorları kıran Shrek isimli animasyon filmi serisinde canlandırılan eşeğin modellemesinde kullanılan Perry isimli cüce eşek 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybedince ötenazi ile uyutulduğu ifade edildi. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan cüce eşek Perry, 1997 yılından beri ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan bir merada yaşıyordu.Filmin çekimlerinde bir eşeğin canlandırılması gerektiği için meraya giden grafiker bir kişi tarafından keşfedilen cüce eşek Perry dünyanın en ünlü eşeği olmuştu. Filmin ilk çıktığı günden itibaren dünyada 4 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/altin-kure-odulleri-sahiplerini-buluyor-altin-kure-odulleri-ne-zaman-1092369145.html
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Shrek filminde oynamıştı: Dünyanın en ünlü eşeği hayatını kaybetti
19:06 05.01.2025 (güncellendi: 19:11 05.01.2025)
Gişe rekortmeni Shrek filminin ünlü eşeğinin modellemesinde kullanılan cüce eşek 'Perry' 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle ötenazi sonucu öldü. 1997 yılından beri Kaliforniya'da bulunan bir merada yaşayan eşek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Shrek filminin ilham kaynağı olan Perry isimli eşek toynağında çıkan iltihap nedeniyle hayatını kaybetti.
2001 yapımı gişe rekorları kıran Shrek isimli animasyon filmi serisinde canlandırılan eşeğin modellemesinde kullanılan Perry isimli cüce eşek 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybedince ötenazi ile uyutulduğu ifade edildi. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan cüce eşek Perry, 1997 yılından beri ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan bir merada yaşıyordu.
Filmin çekimlerinde bir eşeğin canlandırılması gerektiği için meraya giden grafiker bir kişi tarafından keşfedilen cüce eşek Perry dünyanın en ünlü eşeği olmuştu. Filmin ilk çıktığı günden itibaren dünyada 4 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardığı açıklandı.