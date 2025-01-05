https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/shrek-filminde-oynamisti-dunyanin-en-unlu-esegi-hayatini-kaybetti-1092369762.html

Shrek filminde oynamıştı: Dünyanın en ünlü eşeği hayatını kaybetti

Shrek filminde oynamıştı: Dünyanın en ünlü eşeği hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gişe rekortmeni Shrek filminin ünlü eşeğinin modellemesinde kullanılan cüce eşek 'Perry' 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle ötenazi sonucu öldü. 1997... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T19:06+0300

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Shrek filminin ilham kaynağı olan Perry isimli eşek toynağında çıkan iltihap nedeniyle hayatını kaybetti.2001 yapımı gişe rekorları kıran Shrek isimli animasyon filmi serisinde canlandırılan eşeğin modellemesinde kullanılan Perry isimli cüce eşek 30 yaşında toynak hastalığı nedeniyle bir bacağını kaybedince ötenazi ile uyutulduğu ifade edildi. Dünyada milyonlarca hayranı bulunan cüce eşek Perry, 1997 yılından beri ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan bir merada yaşıyordu.Filmin çekimlerinde bir eşeğin canlandırılması gerektiği için meraya giden grafiker bir kişi tarafından keşfedilen cüce eşek Perry dünyanın en ünlü eşeği olmuştu. Filmin ilk çıktığı günden itibaren dünyada 4 milyar dolarlık gişe hasılatı elde etmeyi başardığı açıklandı.

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