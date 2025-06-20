https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-bir-araya-geldi-1097204007.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından görüşmeye... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T20:01+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

nikol paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

ermenistan

türkiye-ermenistan i̇lişkileri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Dolmabahçe’de resmî törenle karşıladı.2009’dan bu yana Türkiye’ye resmi çalışma düzeyinde yapılan ilk Ermeni lider ziyareti olan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/iletisim-baskani-altun-duyurdu-ermenistan-basbakani-pasinyan-istanbula-geliyor-1097131498.html

türki̇ye

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recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri