https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/cumhurbaskani-erdogan-ermenistan-basbakani-pasinyanla-bir-araya-geldi-1097204007.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından görüşmeye... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T20:01+0300
2025-06-20T20:01+0300
2025-06-20T20:01+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
nikol paşinyan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
türkiye-ermenistan i̇lişkileri
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Dolmabahçe’de resmî törenle karşıladı.2009’dan bu yana Türkiye’ye resmi çalışma düzeyinde yapılan ilk Ermeni lider ziyareti olan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/iletisim-baskani-altun-duyurdu-ermenistan-basbakani-pasinyan-istanbula-geliyor-1097131498.html
türki̇ye
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recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri
recep tayyip erdoğan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, türkiye-ermenistan i̇lişkileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde resmi törenle karşıladı. Törenin ardından görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı Dolmabahçe’de resmî törenle karşıladı.
2009’dan bu yana Türkiye’ye resmi çalışma düzeyinde yapılan ilk Ermeni lider ziyareti olan görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.