https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/iletisim-baskani-altun-duyurdu-ermenistan-basbakani-pasinyan-istanbula-geliyor-1097131498.html
İletişim Başkanı Altun duyurdu: Ermenistan Başbakanı Paşinyan İstanbul'a geliyor
İletişim Başkanı Altun duyurdu: Ermenistan Başbakanı Paşinyan İstanbul'a geliyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstanbul'a geliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye... 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T20:34+0300
2025-06-18T20:34+0300
2025-06-18T20:34+0300
türki̇ye
fahrettin altun
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
ermenistan
recep tayyip erdoğan
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun ''Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/pasinyandan-anayasayi-degistirme-tehdidi-bakuyle-baris-anlasmasi-kacirilamaz-1096519108.html
türki̇ye
ermenistan
i̇stanbul
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fahrettin altun, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
fahrettin altun, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İletişim Başkanı Altun duyurdu: Ermenistan Başbakanı Paşinyan İstanbul'a geliyor
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan İstanbul'a geliyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyareti yapacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Paşinyan'ı İstanbul'da ağırlayacağı açıklandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altun ''Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir'' dedi.