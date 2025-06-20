https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/cumhurbaskani-erdogan-2024-2025-egitim-ogretim-yilini-nihayete-erdirmis-bulunuyoruz-1097199057.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşma yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini belirten... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T17:37+0300
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Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2024-2025 eğitim öğretim yılını da nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor her bir yavrumuza Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum'' dedi.'Rabbim zihin açıklığı versin diyorum'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS'ye girecek öğrenciler hakkında şu ifadeleri kullandı:'Eğitime ayrı bir sayfa açtık'Yapay zeka hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler yapay zeka ve kuantum bileşimi gibi nice yenilik bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma savunmadan diplomasiye tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişe hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna imkan ve kabiliyetleri itibari ile çağa ayak uydurmayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihi ile bağlarını koparmış istikbalini yabancıların yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır. Bu hakikatler ışığında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik'' açıklamasında bulundu.'Eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik'Milli manevi değerlere uygun yeni eğitim sistemini inşa ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/erdogan-islam-dunyasi-olarak-zorlu-bir-surecten-geciyoruz-1097196320.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı kararı
türkiye, recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanı kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız
17:37 20.06.2025 (güncellendi: 17:54 20.06.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde konuşma yaptı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna gelindiğini belirten Erdoğan, öğrencilere başarılar dilerken okullara yüksek hızlı internet (fiber) hizmetinin kurulacağını duyurdu.
Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2024-2025 eğitim öğretim yılını da nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor her bir yavrumuza Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum'' dedi.
'Rabbim zihin açıklığı versin diyorum'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS'ye girecek öğrenciler hakkında şu ifadeleri kullandı:
Edirne’den Iğdır’a 81 ilimizin tamamında köylerimizde ilçe ve şehir merkezlerimizde fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimize kar yağmur demeden özveriyle çalışan maarif ordumuzun bütün neferlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Öğretmenlik mesleğini icra ederken şehit düşen Aybüke Yalçın kızımızı aynı kutlu ideal uğruna canlarını feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. Son olarak cumartesi ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı versin diyorum.
'Eğitime ayrı bir sayfa açtık'
Yapay zeka hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler yapay zeka ve kuantum bileşimi gibi nice yenilik bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma savunmadan diplomasiye tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişe hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna imkan ve kabiliyetleri itibari ile çağa ayak uydurmayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihi ile bağlarını koparmış istikbalini yabancıların yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır. Bu hakikatler ışığında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik'' açıklamasında bulundu.
'Eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik'
Milli manevi değerlere uygun yeni eğitim sistemini inşa ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik, teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. Milli ve manevi hasretlerimizle barışıp bir eğitim sistemini yeni baştan inşa ettik. Bu sistemin en kritik bileşenlerinden biri de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle çok daha ileri bir seviyeye taşıdığımız Fatih projesi oldu. Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak ve okullarımızda teknolojinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız. Türkiye’yi neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta kurulumunu tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik.