Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ''2024-2025 eğitim öğretim yılını da nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle ülkemizin dört bir yanında karne heyecanı yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor her bir yavrumuza Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum'' dedi.'Rabbim zihin açıklığı versin diyorum'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan YKS'ye girecek öğrenciler hakkında şu ifadeleri kullandı:'Eğitime ayrı bir sayfa açtık'Yapay zeka hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler yapay zeka ve kuantum bileşimi gibi nice yenilik bugünün dünyasında ekonomiden ulaşıma savunmadan diplomasiye tarımdan ticarete her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişe hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme analiz etme ve kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Bir ülke için eğitim yalnızca fiziki şartları ve teknolojik boyutuyla değil fikri altyapısıyla da en hayati sahalardan biridir. Müfredatından eğitimci kadrosuna imkan ve kabiliyetleri itibari ile çağa ayak uydurmayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihi ile bağlarını koparmış istikbalini yabancıların yabancı ideolojilerin insafına bırakmış bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır. Bu hakikatler ışığında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı bir sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik'' açıklamasında bulundu.'Eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik'Milli manevi değerlere uygun yeni eğitim sistemini inşa ettiklerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

