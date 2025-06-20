https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/cinde-sivrisinek-boyutunda-kesif-ve-muharebe-ihasi-gelistirildi-1097208374.html

Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi

Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildi

Sputnik Türkiye

Çin'de sivrisinek boyutunda keşif ve muharebe İHA'sı geliştirildiği bildirildi. Söz konusu İHA'nın çubuk şeklinde, yaprak benzeri bir yapıya sahip iki minik... 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T21:46+0300

2025-06-20T21:46+0300

2025-06-20T21:54+0300

dünya

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çin merkez televizyonu (cctv)

south china morning post

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

sivrisinek

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Çinli bilim insanları, ordunun keşif ve muharebe görevlerinde kullanabileceği sivrisinek büyüklüğünde minyatür bir insansız hava aracı geliştirdi.South China Morning Post gazetesinin haberinde, Çin Merkez Televizyonu'nun (CCTV) askeri kanalında yakın zamanda yayınlanan bir habere atıfta bulunuldu. Haberde, Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi'nin (NUDT) robotik laboratuvarındaki bilim insanlarının, insansı makinelerden gözle neredeyse görülebilen minik insansız hava araçlarına kadar çeşitli robot türleri üzerindeki çalışmalarını sergiledikleri belirtildi.Ulusal Savunma Teknolojileri Üniversitesi öğrencisi verdiği röportajda, "Elimde sivrisineğe benzer bir robot var. Bunun gibi minyatür biyonik robotlar özellikle bilgi keşfi ve savaş alanındaki özel görevler için uygun" dedi.Gazete, drone videosunda, drone gövdesinin yanlarına çubuk şeklinde, yaprak benzeri bir yapıya sahip iki minik kanat takıldığını bildirdi. Haberde, "Bu tür cihazların minik boyutları, sensörlerin, kontrol devrelerinin ve diğer elemanların çok küçük bir yüzeye sığması gerektiği için üretimini zorlaştırıyor" ifadeleri yer aldı.Gazete, mikrorobotiklerin askeri amaçların yanı sıra tıp alanında da kullanıldığını, bilim insanlarının mikro ve nanorobotikleri terapi, cerrahi ve teşhis amaçlı kullanma olanaklarını araştırdığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/etle-beslenen-sinek-istilasi-halk-sagligini-tehdit-ediyor-1097177221.html

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haberler, çin merkez televizyonu (cctv), south china morning post, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), sivrisinek