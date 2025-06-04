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İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
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izmir'de grev
2025-06-04T14:35+0300
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sona erdi.İzmir'de anlaşma sağlandıGünlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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izmir'de grev
izmir'de grev

İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

14:35 04.06.2025 (güncellendi: 14:54 04.06.2025)
© AA / Günay Pabuşçuİzmir'de dev grev
İzmir'de dev grev - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© AA / Günay Pabuşçu
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Ayrıntılar geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Kentte belediye işçilerinin grevi sona erdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sona erdi.

İzmir'de anlaşma sağlandı

Günlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.
İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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