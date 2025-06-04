https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/izmirde-grev-sona-erdi-belediye-ile-disk-anlasmaya-vardi-1096797372.html
İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
Sputnik Türkiye
izmir'de grev
2025-06-04T14:35+0300
2025-06-04T14:35+0300
2025-06-04T14:54+0300
türki̇ye
i̇zmir
grev
di̇sk
türkiye
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sona erdi.İzmir'de anlaşma sağlandıGünlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.
türki̇ye
i̇zmir
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izmir'de grev
İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı
14:35 04.06.2025 (güncellendi: 14:54 04.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı. Kentte belediye işçilerinin grevi sona erdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sona erdi.
İzmir'de anlaşma sağlandı
Günlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.
İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.