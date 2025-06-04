https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/izmirde-grev-sona-erdi-belediye-ile-disk-anlasmaya-vardi-1096797372.html

İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

İzmir'de grev sona erdi: Belediye ile DİSK anlaşmaya vardı

Sputnik Türkiye

izmir'de grev

2025-06-04T14:35+0300

2025-06-04T14:35+0300

2025-06-04T14:54+0300

türki̇ye

i̇zmir

grev

di̇sk

türkiye

i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı

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İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çalışan yaklaşık 23 bin işçinin toplu iş sözleşmesindeki anlaşmazlık nedeniyle başlattığı grev, yedinci gününde sona erdi.İzmir'de anlaşma sağlandıGünlerdir süren grevin ardından belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı.İzmir'de ilk olarak 10 bin kişinin örgütlü olduğu İZELMAN'da toplu iş sözleşmesi imzalandı.

türki̇ye

i̇zmir

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Sputnik Türkiye

izmir'de grev