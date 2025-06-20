https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/balikesirdeki-orman-yanginlarina-iliskin-5-kisi-gozaltina-alindi-1097173998.html

Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çarşamba günü başlayan orman yangınlarına ilişkin 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-20T02:41+0300

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türki̇ye

orman yangını

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarında jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Söz konusu 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İlçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çarşamba öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.Yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ibbnin-kres-ucretlerine-yuzde-100-zam-geldi-1097173185.html

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