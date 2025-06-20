https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/balikesirdeki-orman-yanginlarina-iliskin-5-kisi-gozaltina-alindi-1097173998.html
Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çarşamba günü başlayan orman yangınlarına ilişkin 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T02:41+0300
2025-06-20T02:41+0300
2025-06-20T02:42+0300
bigadiç
balıkesir
türki̇ye
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097174182_0:380:1067:980_1920x0_80_0_0_c2f2564912ec5d88dcef3d6199b3227d.jpg
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarında jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Söz konusu 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.İlçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çarşamba öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.Yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/ibbnin-kres-ucretlerine-yuzde-100-zam-geldi-1097173185.html
bigadiç
balıkesir
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097174182_0:280:1067:1080_1920x0_80_0_0_9917f4574dae63145e1da4a65bfd800a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bigadiç, balıkesir, orman yangını
bigadiç, balıkesir, orman yangını
Balıkesir'deki orman yangınlarına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı
02:41 20.06.2025 (güncellendi: 02:42 20.06.2025)
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çarşamba günü başlayan orman yangınlarına ilişkin 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarında jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Söz konusu 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Sarıfakılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çarşamba öğle saatlerinde başlayan yangın ile Kalburcu Mahallesi ve Bigadiç ilçesi Yeniköy Mahallesi arasındaki kırsal bölgede çıkan orman yangınını söndürme faaliyetleri devam ediyor.
Yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele veriyor.