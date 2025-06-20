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Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Evann Guessand'dan Fenerbahçe kararı: Mourinho etkili oldu
Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Evann Guessand'dan Fenerbahçe kararı: Mourinho etkili oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası forvet hattına takviye için harekete geçti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Nice forması giyen... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T08:05+0300
2025-06-20T08:05+0300
spor
edin dzeko
nice (futbol takımı)
fenerbahçe
jose mourinho
süper lig
transfer
evann guessand
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Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfere hızlı başladı. Teknik direktörlük koltuğunda dünyaca ünlü Jose Mourinho oturan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Edin Dzeko’nun yerine golcü arayışlarına hız verdi. Bu kapsamda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen Evann Guessand transfer listesine alındı.Avrupa kulüpleri peşindeFildişi Sahilli genç forvetin ismi Premier Lig ekipleri Tottenham, West Ham, Brighton, Crystal Palace ve Wolverhampton ile de anılsa da, Jose Mourinho faktörü Fenerbahçe’yi öne çıkarıyor. Portekizli teknik adamın oyuncuyla doğrudan görüştüğü ve projelerini detaylı şekilde aktardığı öğrenildi. Guessand’ın da Mourinho ile çalışmaya sıcak bakması nedeniyle sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe cephesi, transferi kısa sürede sonuçlandırmak için girişimlerini sıklaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/thy-avrupa-liginde-degisiklik-yapildi-gelecek-sezon-katilacak-takimlar-belli-oldu-1097172060.html
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edin dzeko, nice (futbol takımı), fenerbahçe, jose mourinho, süper lig, transfer, evann guessand
edin dzeko, nice (futbol takımı), fenerbahçe, jose mourinho, süper lig, transfer, evann guessand

Avrupa kulüplerinin peşinde olduğu Evann Guessand'dan Fenerbahçe kararı: Mourinho etkili oldu

08:05 20.06.2025
© AP Photo / Daniel ColeEvann Guessand
Evann Guessand - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Daniel Cole
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Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun ayrılığı sonrası forvet hattına takviye için harekete geçti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, Nice forması giyen Evann Guessand transferinde önemli aşama kaydetti.
Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için transfere hızlı başladı.
Teknik direktörlük koltuğunda dünyaca ünlü Jose Mourinho oturan sarı-lacivertliler, sözleşmesi sona eren Edin Dzeko’nun yerine golcü arayışlarına hız verdi. Bu kapsamda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te forma giyen Evann Guessand transfer listesine alındı.

Avrupa kulüpleri peşinde

Fildişi Sahilli genç forvetin ismi Premier Lig ekipleri Tottenham, West Ham, Brighton, Crystal Palace ve Wolverhampton ile de anılsa da, Jose Mourinho faktörü Fenerbahçe’yi öne çıkarıyor.
Portekizli teknik adamın oyuncuyla doğrudan görüştüğü ve projelerini detaylı şekilde aktardığı öğrenildi. Guessand’ın da Mourinho ile çalışmaya sıcak bakması nedeniyle sarı-lacivertlilere olumlu yaklaştığı kaydedildi. Fenerbahçe cephesi, transferi kısa sürede sonuçlandırmak için girişimlerini sıklaştırdı.
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