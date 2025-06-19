https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/thy-avrupa-liginde-degisiklik-yapildi-gelecek-sezon-katilacak-takimlar-belli-oldu-1097172060.html
THY Avrupa Ligi'nde değişiklik yapıldı: Gelecek sezon katılacak takımlar belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde değişiklik yapıldı: Gelecek sezon katılacak takımlar belli oldu
Sputnik Türkiye
THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun takvimi ve katılımcı takımlar açıklandı. Yeni sezonda mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılırken Türkiye'den... 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T22:59+0300
2025-06-19T22:59+0300
2025-06-19T22:59+0300
spor
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turkish airlines euroleaguein
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fenerbahçe beko
anadolu efes
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THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu 30 Eylül'de başlayacak, 20 takımla oynanacak yeni formatta Dörtlü Final'de üçüncülük maçı yer almayacak.Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun takvimi ve takımları belli oldu. Türkiye'yi gelecek sezonda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ederken, yeni sezonda Dörtlü Final’in üçüncülük maçına yer verilmeyeceği ifade edildi.30 Eylül'de başlayacak gelecek sezonun takımları ise Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna ve Zalgiris Kaunas olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-84-76-yendi-final-serisinde-sari-lacivertli-takim-2-0-one-1097171958.html
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thy euroleague, euroleague final four, euroleague, turkish airlines euroleaguein, euroleague, fenerbahçe beko, anadolu efes
THY Avrupa Ligi'nde değişiklik yapıldı: Gelecek sezon katılacak takımlar belli oldu
THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun takvimi ve katılımcı takımlar açıklandı. Yeni sezonda mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılırken Türkiye'den sadece Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes listede yer aldı. Organizasyonda Dörtlü Final formatında da değişikliğe gidilerek üçüncülük maçının kaldırıldığı duyuruldu.
THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu 30 Eylül'de başlayacak, 20 takımla oynanacak yeni formatta Dörtlü Final'de üçüncülük maçı yer almayacak.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun takvimi ve takımları belli oldu. Türkiye'yi gelecek sezonda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ederken, yeni sezonda Dörtlü Final’in üçüncülük maçına yer verilmeyeceği ifade edildi.
30 Eylül'de başlayacak gelecek sezonun takımları ise Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna ve Zalgiris Kaunas olarak açıklandı.