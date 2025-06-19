https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/thy-avrupa-liginde-degisiklik-yapildi-gelecek-sezon-katilacak-takimlar-belli-oldu-1097172060.html

THY Avrupa Ligi'nde değişiklik yapıldı: Gelecek sezon katılacak takımlar belli oldu

THY Avrupa Ligi'nde değişiklik yapıldı: Gelecek sezon katılacak takımlar belli oldu

Sputnik Türkiye

THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunun takvimi ve katılımcı takımlar açıklandı. Yeni sezonda mücadele edecek takım sayısı 20'ye çıkarılırken Türkiye'den... 19.06.2025, Sputnik Türkiye

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euroleague

turkish airlines euroleaguein

euroleague

fenerbahçe beko

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THY Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu 30 Eylül'de başlayacak, 20 takımla oynanacak yeni formatta Dörtlü Final'de üçüncülük maçı yer almayacak.Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre 2025-2026 sezonunun takvimi ve takımları belli oldu. Türkiye'yi gelecek sezonda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ederken, yeni sezonda Dörtlü Final’in üçüncülük maçına yer verilmeyeceği ifade edildi.30 Eylül'de başlayacak gelecek sezonun takımları ise Anadolu Efes, AS Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Kızılyıldız, Dubai Basketbol, EA7 Emporio Armani Milan, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe Beko, Hapoel IBI Tel Aviv, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi Playtika, Olympiacos Piraeus, Panathinaikos AKTOR, Paris Basketbol, Partizan Mozzart, Real Madrid, Valencia Basket, Virtus Segafredo Bologna ve Zalgiris Kaunas olarak açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/fenerbahce-beko-besiktas-fibabankayi-84-76-yendi-final-serisinde-sari-lacivertli-takim-2-0-one-1097171958.html

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