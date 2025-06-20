https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/avrupa-komisyonu-icra-baskan-yardimcisi-dombrovskis-ab-ekonomisi-iran-ve-israil-catismasi-nedeniyle-1097175178.html
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Dombrovskis: AB ekonomisi İran ve İsrail çatışması nedeniyle baskı altında
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Dombrovskis: AB ekonomisi İran ve İsrail çatışması nedeniyle baskı altında
Sputnik Türkiye
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "İran ve İsrail çatışması nedeniyle petrol ve gaz fiyatlarındaki artış AB ekonomisine baskı... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T04:29+0300
2025-06-20T04:29+0300
2025-06-20T04:29+0300
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Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ekonomisinin İran-İsrail çatışması nedeniyle artan petrol ve gaz fiyatlarının baskısı altında olduğunu açıkladı.Dombrovskis, Eurogroup ülkelerinin bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın tırmanması da dahil olmak üzere dramatik olaylara tanık olduk. Bu durum, enerji tedariği konusundaki endişelerin artmasıyla petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle dünya ekonomisine darbe vuruyor. AB ekonomisi oldukça açık olduğu için, artan küresel belirsizlik, jeopolitik ve ticari gerilimler AB’de büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi.
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avrupa, valdis dombrovskis, i̇ran, i̇srail, ab, avrupa komisyonu, eurogroup
avrupa, valdis dombrovskis, i̇ran, i̇srail, ab, avrupa komisyonu, eurogroup
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Dombrovskis: AB ekonomisi İran ve İsrail çatışması nedeniyle baskı altında
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "İran ve İsrail çatışması nedeniyle petrol ve gaz fiyatlarındaki artış AB ekonomisine baskı yapıyor" dedi.
Avrupa Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, AB ekonomisinin İran-İsrail çatışması nedeniyle artan petrol ve gaz fiyatlarının baskısı altında olduğunu açıkladı.
Dombrovskis, Eurogroup ülkelerinin bakanlar toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Orta Doğu’da, İran ile İsrail arasındaki çatışmanın tırmanması da dahil olmak üzere dramatik olaylara tanık olduk. Bu durum, enerji tedariği konusundaki endişelerin artmasıyla petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle dünya ekonomisine darbe vuruyor. AB ekonomisi oldukça açık olduğu için, artan küresel belirsizlik, jeopolitik ve ticari gerilimler AB’de büyüme üzerinde baskı oluşturuyor.” dedi.