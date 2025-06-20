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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/aralarinda-profesor-de-var-ameliyat-gununu-one-alma-bahanesiyle-bicak-parasi-talep-eden-supheliler-1097181751.html
Aralarında profesör de var: Ameliyat gününü öne alma bahanesiyle 'bıçak parası' talep eden şüpheliler adliyede
Aralarında profesör de var: Ameliyat gününü öne alma bahanesiyle 'bıçak parası' talep eden şüpheliler adliyede
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 11... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T10:16+0300
2025-06-20T10:16+0300
türki̇ye
hastane
doktor
bıçak parası
soruşturma
i̇stanbul
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İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede. Bağış diyerek örgütlü dolandırıcılıkİl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucunda hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 10'unun İstanbul'da emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.İl dışında bulunan 1 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Aralarında profesör doktor da var uzman doktor daİl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenmişti.Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bicak-parasi-sorusturmasi-biri-doktor-3-zanli-tutuklandi-1092513952.html
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hastane, doktor, bıçak parası, soruşturma, i̇stanbul
hastane, doktor, bıçak parası, soruşturma, i̇stanbul

Aralarında profesör de var: Ameliyat gününü öne alma bahanesiyle 'bıçak parası' talep eden şüpheliler adliyede

10:16 20.06.2025
© AP Photo / Wilfredo Leetedavi
tedavi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© AP Photo / Wilfredo Lee
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İstanbul merkezli 3 ilde hastaların ameliyat gününü öne alma bahanesiyle "bıçak parası" talep ederek haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da hastanede "haksız kazanç" sağladıkları iddia edilen 10 zanlı adliyede.

Bağış diyerek örgütlü dolandırıcılık

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucunda hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 10'unun İstanbul'da emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İl dışında bulunan 1 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Aralarında profesör doktor da var uzman doktor da

İl Sağlık Müdürlüğüne yaklaşık 50 kişinin bir kamu hastanesinde bazı hastalardan haksız kazanç elde edildiği yönündeki şikayeti üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) incelemesi sonucunda zanlıların "bağış" adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takibi sonucu İstanbul'daki hastanenin göğüs cerrahisi bölümünde çalışan Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E. ve uzman doktor Y.S'nin de aralarında bulunduğu 11 şüphelinin birlikte hareket ederek, hasta ve yakınlarından yapılacak tıbbi işlemlerle ilgili kamu kurumunu aracı kılarak bağış adı altında örgütlü şekilde maddi menfaat temin ettikleri, görevlerini kötüye kullandıkları, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri belirlenmişti.
Ekipler, İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Prof. Dr. M.M, Doç. Dr. V.E, uzman doktor Y.S ile M.F, A.A, A.Ç.B, O.B, O.Ö, Ö.A, E.Ö. ve Y.Ö'yü gözaltına almıştı.
Doktor - Hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
TÜRKİYE
'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı
9 Ocak, 22:26
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