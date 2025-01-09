https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bicak-parasi-sorusturmasi-biri-doktor-3-zanli-tutuklandi-1092513952.html
'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı
'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla biri doktor, doktorun sekreteri ve medikal işi yapan bir zanlı tutuklandı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T22:26+0300
2025-01-09T22:26+0300
2025-01-09T22:26+0300
türkiye
doktor
bıçak parası
tutuklama
diyarbakır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep edildiği yönündeki şikayetler yapıldı. Buna göre Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında 'bıçak parası' ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/zimmete-para-gecirme-kastamonu-saglik-mudurlugu-calisani-tutuklandi-1092512985.html
türkiye
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_50:0:701:488_1920x0_80_0_0_4c3f11e1f27304cf9c9356943c8ada40.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
doktor, bıçak parası, tutuklama, diyarbakır
doktor, bıçak parası, tutuklama, diyarbakır
'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla biri doktor, doktorun sekreteri ve medikal işi yapan bir zanlı tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep edildiği yönündeki şikayetler yapıldı.
Buna göre Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında 'bıçak parası' ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.