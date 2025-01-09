https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bicak-parasi-sorusturmasi-biri-doktor-3-zanli-tutuklandi-1092513952.html

'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı

'Bıçak parası' soruşturması biri doktor 3 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da 'bıçak parası' aldığı iddiasıyla biri doktor, doktorun sekreteri ve medikal işi yapan bir zanlı tutuklandı. 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T22:26+0300

2025-01-09T22:26+0300

2025-01-09T22:26+0300

türkiye

doktor

bıçak parası

tutuklama

diyarbakır

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na, bazı hastaların ameliyat öncesi ve sonrası kendilerinden şahsi hesabına para talep edildiği yönündeki şikayetler yapıldı. Buna göre Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor Ç.Y, sekreteri L.B. ve medikal işi yapan M.J.E. hakkında 'bıçak parası' ile ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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türkiye

diyarbakır

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doktor, bıçak parası, tutuklama, diyarbakır