https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/analist-hazel-cagan-elbir-pasinyan-batiya-yaklasiyor-1097198005.html
Analist Hazel Çağan Elbir: Paşinyan Batı'ya yaklaşıyor
Analist Hazel Çağan Elbir: Paşinyan Batı'ya yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya vatandaşı Ermeni kökenli ünlü iş insanı Samvel Karapetyan, “halkı iktidarı devirmeye çağırmak" suçlamasıyla Erivan'daki evinde gözatına alındı. Mahkeme... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T17:19+0300
2025-06-20T17:19+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı. Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.Karapetyan'ın avukatı, mahkemenin kararını son derece saçma olarak niteleyerek, karara itiraz edeceklerini ve Karapetyan'ın yasal hakları için mücadele edeceklerini vurguladı. İş insanının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve darbe çağrısı iddialarının mesnetsiz olduğunu savunan avukat, bu mantıkla herkesin tutuklanabileceği tepkisini gösterdi.‘Paşinyan’ın Batı’ya yaklaşma adımı’Gözaltı kararını Sputnik’e değerlendiren Avrasya İncelemeleri Merkezi Analisti Hazel Çağan Elbir şu ifadeleri kullandı:‘Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadı’Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Türkiye’ye karşı tavrını da değerlendiren Elbir sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250620/karapetyanin-tutuklanmasi-pasinyan-kiliseyi-iktidara-yonelik-tehdit-olarak-goruyor-1097186774.html
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paşinyan batı ilişkileri, ermenistan rusya gerilimi, samvel karapetyan gözaltı, hazel çağan elbir analizi, ermenistan dış politikası, paşinyan kilise krizi, ermenistan ab üyeliği, ermenistan türkiye ilişkileri, taşir grubu samvel karapetyan, paşinyan darbe suçlaması
Analist Hazel Çağan Elbir: Paşinyan Batı'ya yaklaşıyor
17:19 20.06.2025 (güncellendi: 17:37 20.06.2025)
Özel
Rusya vatandaşı Ermeni kökenli ünlü iş insanı Samvel Karapetyan, “halkı iktidarı devirmeye çağırmak" suçlamasıyla Erivan'daki evinde gözatına alındı. Mahkeme iki aylık gözaltı kararı verdi. AVİM Analisti Hazel Çağan Elbir gözaltı kararını, Ermenistan’ın Batı ile yakınlaşma adımı olarak değerlendirdi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ermeni Apostolik Kilisesi'yle yaşadığı tartışmalar ışığında Kilise'yi savunan iş insanı Samvel Karapetyan, 'darbe çağrısı' suçlamasıyla hapse atıldı. Rusya'nın en büyük ticari gayrimenkul şirketlerinden Taşir Grubu'nun sahibi olan Ermeni asıllı Rus iş insanı Karapetyan, önceki gün çıkarıldığı mahkemede 2 ay süreyle hapis cezasına çarptırıldı.
Karapetyan'ın avukatı, mahkemenin kararını son derece saçma olarak niteleyerek, karara itiraz edeceklerini ve Karapetyan'ın yasal hakları için mücadele edeceklerini vurguladı. İş insanının hiçbir gerekçe gösterilmeden tutuklandığını ve darbe çağrısı iddialarının mesnetsiz olduğunu savunan avukat, bu mantıkla herkesin tutuklanabileceği tepkisini gösterdi.
‘Paşinyan’ın Batı’ya yaklaşma adımı’
Gözaltı kararını Sputnik’e değerlendiren Avrasya İncelemeleri Merkezi Analisti Hazel Çağan Elbir şu ifadeleri kullandı:
“Paşinyan'ın kiliseye karşı verdiği ilk mücadele değil bu. Bagrad Galstanyan ismindeki bir din adamıyla da bir buçuk yıl önce benzer bir gerginlik yaşadı. Ermenistan'ın durumu hem ABD'nin hem de Rusya'nın dikkatini çekiyor. Ermenistan ABD ve Batı tarafına da çekilmek isteniyor, Rusya'nın yanına da çekilmek isteniyor. Son olayda Rusya yanlısı olarak değerlendirilen bir iş adamının gözaltına alınması söz konusu. Burada Batı'nın desteğini alan bir Ermenistan'dan bahsedebiliriz. Batı Paşinyan'ı kendi tarafına çekmek istiyor. Ne tarafa çağrılırsa giden bir Paşinyan yönetimi var. Paşinyan daha önce de Rus askerlerinin kalmasıyla ilgili kararı onaylamıştı. Paşinyan, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Avrupa Birliği'ne üyeliğini hedeflemesine rağmen, Rus askerlerinin Ermenistan'dan çekilmesini istemediğini söyledi. Paşinyan'ın ne şiş yansın ne kebap şeklinde bir yaklaşımı var. Hem Batı ve ABD'nin hem de Rusya'nın kendisine sağlayacağı olanakları değerlendirerek hareket ediyor. Ermenistan tarihte de benzer yaklaşımlar içine girmişti, günümüzde de benzer politikaların devam ettiğini görüyoruz.”
‘Türkiye’ye verdiği sözleri tutmadı’
Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Türkiye’ye karşı tavrını da değerlendiren Elbir sözlerini şöyle sürdürdü:
“Türkiye'den bakıldığında da Paşinyan sevimli görülebilir ama verdiği sözlerin faaliyete geçirilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Hala anayasa değişikliği yapabilmiş değil. Türkiye ve Azerbaycan ile daha iyi bir noktaya varmak istiyoruz diyor ama gereken adımları atmıyor.”