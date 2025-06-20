Analist Hazel Çağan Elbir: Paşinyan Batı'ya yaklaşıyor

“Paşinyan'ın kiliseye karşı verdiği ilk mücadele değil bu. Bagrad Galstanyan ismindeki bir din adamıyla da bir buçuk yıl önce benzer bir gerginlik yaşadı. Ermenistan'ın durumu hem ABD'nin hem de Rusya'nın dikkatini çekiyor. Ermenistan ABD ve Batı tarafına da çekilmek isteniyor, Rusya'nın yanına da çekilmek isteniyor. Son olayda Rusya yanlısı olarak değerlendirilen bir iş adamının gözaltına alınması söz konusu. Burada Batı'nın desteğini alan bir Ermenistan'dan bahsedebiliriz. Batı Paşinyan'ı kendi tarafına çekmek istiyor. Ne tarafa çağrılırsa giden bir Paşinyan yönetimi var. Paşinyan daha önce de Rus askerlerinin kalmasıyla ilgili kararı onaylamıştı. Paşinyan, Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin Avrupa Birliği'ne üyeliğini hedeflemesine rağmen, Rus askerlerinin Ermenistan'dan çekilmesini istemediğini söyledi. Paşinyan'ın ne şiş yansın ne kebap şeklinde bir yaklaşımı var. Hem Batı ve ABD'nin hem de Rusya'nın kendisine sağlayacağı olanakları değerlendirerek hareket ediyor. Ermenistan tarihte de benzer yaklaşımlar içine girmişti, günümüzde de benzer politikaların devam ettiğini görüyoruz.”