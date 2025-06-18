https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/afad-acikladi-kutahyada-deprem-meydana-geldi-1097123571.html
AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem meydana geldi
AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kütahya Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-18T15:56+0300
2025-06-18T15:56+0300
2025-06-18T15:56+0300
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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.Çevre illerde de hissedildiAFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097027119.html
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kütahya, afad, uşak, bursa, deprem
kütahya, afad, uşak, bursa, deprem
AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem meydana geldi
Kütahya Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Çevre illerde de hissedildi
AFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.