https://anlatilaninotesi.com.tr/20250618/afad-acikladi-kutahyada-deprem-meydana-geldi-1097123571.html

AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem meydana geldi

AFAD açıkladı: Kütahya'da deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Kütahya Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 18.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-18T15:56+0300

2025-06-18T15:56+0300

2025-06-18T15:56+0300

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AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.Çevre illerde de hissedildiAFAD'ın verilerine göre saat 15.22'de merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 3.6 olarak ölçüldü. Depremin derinliği ise 11.89 kilometre olarak kayıtlara geçti.Kütahya'da meydana gelen deprem Uşak, Bursa, Balıkesir ve Bilecik'te de hissedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/afad-duyurdu-malatyada-deprem-meydana-geldi-1097027119.html

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kütahya, afad, uşak, bursa, deprem