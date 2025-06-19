https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-abdnin-irandaki-hedeflere-olasi-bir-saldirisi-bolgede-gerginligi-daha-da-artirir-1097171023.html
Peskov: ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısı bölgede gerginliği daha da artırır
Peskov: ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısı bölgede gerginliği daha da artırır
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a olası bir saldırısının Ortadoğu’da gerginliği daha da artıracağını belirtti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T21:58+0300
2025-06-19T21:58+0300
2025-06-19T21:56+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
ortadoğu
i̇ran
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russia today (rt)
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Peskov, Russia Today’a (RT) verdiği demeçte, ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısının gerginliği daha da artıracağını ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.Peskov, “Bunu hayal etmek istemem. Moskova bunun yanlış bir adım olduğunu düşünüyor, Moskova bunun kesinlikle daha fazla gerginliğe yol açacak bir adım olduğunu düşünüyor. Bu, önemli bir gerginliğe yol açacak ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-ortadogu-savas-kaosuna-surukleniyor-bu-rusya-icin-iyi-degil-1097170397.html
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dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, i̇ran, moskova, abd, russia today (rt)
dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, i̇ran, moskova, abd, russia today (rt)
Peskov: ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısı bölgede gerginliği daha da artırır
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a olası bir saldırısının Ortadoğu’da gerginliği daha da artıracağını belirtti.
Peskov, Russia Today’a (RT) verdiği demeçte, ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısının gerginliği daha da artıracağını ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.
Peskov, “Bunu hayal etmek istemem. Moskova bunun yanlış bir adım olduğunu düşünüyor, Moskova bunun kesinlikle daha fazla gerginliğe yol açacak bir adım olduğunu düşünüyor. Bu, önemli bir gerginliğe yol açacak ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir” dedi.