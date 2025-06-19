https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-abdnin-irandaki-hedeflere-olasi-bir-saldirisi-bolgede-gerginligi-daha-da-artirir-1097171023.html

Peskov: ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısı bölgede gerginliği daha da artırır

Peskov: ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısı bölgede gerginliği daha da artırır

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran'a olası bir saldırısının Ortadoğu’da gerginliği daha da artıracağını belirtti. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T21:58+0300

2025-06-19T21:58+0300

2025-06-19T21:56+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

ortadoğu

i̇ran

moskova

abd

russia today (rt)

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Peskov, Russia Today’a (RT) verdiği demeçte, ABD'nin İran'daki hedeflere olası bir saldırısının gerginliği daha da artıracağını ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.Peskov, “Bunu hayal etmek istemem. Moskova bunun yanlış bir adım olduğunu düşünüyor, Moskova bunun kesinlikle daha fazla gerginliğe yol açacak bir adım olduğunu düşünüyor. Bu, önemli bir gerginliğe yol açacak ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hale getirecektir” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/peskov-ortadogu-savas-kaosuna-surukleniyor-bu-rusya-icin-iyi-degil-1097170397.html

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dmitriy peskov, kremlin, ortadoğu, i̇ran, moskova, abd, russia today (rt)