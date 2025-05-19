https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kim-milyoner-olmak-isterdeki-ataturk-sorusu-sosyal-medyada-gundem-oldu-yanlis-cevapla-elendi-1096334564.html
Kim Milyoner Olmak İster’deki Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu: Yanlış cevapla elendi
Kim Milyoner Olmak İster’deki Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu: Yanlış cevapla elendi
Sputnik Türkiye
“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında sorulan “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren Matematik öğretmeni kimdir?” sorusu sosyal medyada büyük yankı... 19.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-19T12:39+0300
2025-05-19T12:39+0300
2025-05-19T12:39+0300
yaşam
kim milyoner olmak i̇ster
oktay kaynarca
mustafa kemal atatürk
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Popüler bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, bu kez tarihsel bir soruyla dikkatleri üzerine çekti. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda yarışmacıya, “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?” sorusu yöneltildi.Yanıt şıkları arasında kararsız kaldıŞıklarda şu dört isim yer aldı: “Mehmet”, “Kemal”, “Ali Rıza” ve “Mustafa”. Yarışmacı, elinde hala çok sayıda joker hakkı bulunmasına rağmen, “Kemal” ve “Mustafa” arasında kararsız kaldı. Tereddüt yaşadığını belirten yarışmacı, sonunda ‘Kemal’ seçeneğini işaretleyerek son kararını verdi.Oktay Kaynarca yanıtı hikâyeyle açıkladıYanlış cevabın ardından Oktay Kaynarca, Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine dair öğretmeninin verdiği katkıyı şu sözlerle aktardı:“Kamile, hikaye şöyle. Öğretmeni diyor ki: ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.’”Bu açıklamayla birlikte sorunun doğru cevabının “Mustafa” olduğu öğrenildi.Yanlış cevap sonrası yarışmacı duygularını şu sözlerle ifade etti:“Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım.”
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kim milyoner olmak i̇ster, oktay kaynarca, mustafa kemal atatürk
kim milyoner olmak i̇ster, oktay kaynarca, mustafa kemal atatürk
Kim Milyoner Olmak İster’deki Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu: Yanlış cevapla elendi
“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında sorulan “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren Matematik öğretmeni kimdir?” sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yarışmacı, doğru cevap olan “Mustafa” yerine “Kemal” şıkkını işaretleyerek yarışmadan elendi.
Popüler bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, bu kez tarihsel bir soruyla dikkatleri üzerine çekti. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda yarışmacıya, “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?” sorusu yöneltildi.
Yanıt şıkları arasında kararsız kaldı
Şıklarda şu dört isim yer aldı: “Mehmet”, “Kemal”, “Ali Rıza” ve “Mustafa”. Yarışmacı, elinde hala çok sayıda joker hakkı bulunmasına rağmen, “Kemal” ve “Mustafa” arasında kararsız kaldı. Tereddüt yaşadığını belirten yarışmacı, sonunda ‘Kemal’ seçeneğini işaretleyerek son kararını verdi.
Oktay Kaynarca yanıtı hikâyeyle açıkladı
Yanlış cevabın ardından Oktay Kaynarca, Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine dair öğretmeninin verdiği katkıyı şu sözlerle aktardı:
“Kamile, hikaye şöyle. Öğretmeni diyor ki: ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.’”
Bu açıklamayla birlikte sorunun doğru cevabının “Mustafa” olduğu öğrenildi.
Yanlış cevap sonrası yarışmacı duygularını şu sözlerle ifade etti:
“Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım.”