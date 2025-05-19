https://anlatilaninotesi.com.tr/20250519/kim-milyoner-olmak-isterdeki-ataturk-sorusu-sosyal-medyada-gundem-oldu-yanlis-cevapla-elendi-1096334564.html

Kim Milyoner Olmak İster’deki Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu: Yanlış cevapla elendi

Kim Milyoner Olmak İster’deki Atatürk sorusu sosyal medyada gündem oldu: Yanlış cevapla elendi

Sputnik Türkiye

“Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında sorulan “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren Matematik öğretmeni kimdir?” sorusu sosyal medyada büyük yankı... 19.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-19T12:39+0300

2025-05-19T12:39+0300

2025-05-19T12:39+0300

yaşam

kim milyoner olmak i̇ster

oktay kaynarca

mustafa kemal atatürk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/13/1096335120_19:0:442:238_1920x0_80_0_0_0577d397689f40d0294cf22945f747ca.jpg

Popüler bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster”, bu kez tarihsel bir soruyla dikkatleri üzerine çekti. Sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın üstlendiği programda yarışmacıya, “Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Kemal’ adını veren matematik öğretmeninin adı hangisidir?” sorusu yöneltildi.Yanıt şıkları arasında kararsız kaldıŞıklarda şu dört isim yer aldı: “Mehmet”, “Kemal”, “Ali Rıza” ve “Mustafa”. Yarışmacı, elinde hala çok sayıda joker hakkı bulunmasına rağmen, “Kemal” ve “Mustafa” arasında kararsız kaldı. Tereddüt yaşadığını belirten yarışmacı, sonunda ‘Kemal’ seçeneğini işaretleyerek son kararını verdi.Oktay Kaynarca yanıtı hikâyeyle açıkladıYanlış cevabın ardından Oktay Kaynarca, Mustafa Kemal Atatürk’ün ismine dair öğretmeninin verdiği katkıyı şu sözlerle aktardı:“Kamile, hikaye şöyle. Öğretmeni diyor ki: ‘İkimizin de adı Mustafa. Seninki Mustafa Kemal olsun.’”Bu açıklamayla birlikte sorunun doğru cevabının “Mustafa” olduğu öğrenildi.Yanlış cevap sonrası yarışmacı duygularını şu sözlerle ifade etti:“Çok üzüldüm böyle bir soruda elendiğim için. Bir sürü de jokerim vardı. Hiç stres yönetimi yapamadım.”

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kim milyoner olmak i̇ster, oktay kaynarca, mustafa kemal atatürk