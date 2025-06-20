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2 milyon 560 bin 649 kişinin gözü bu kamyonlarda: YKS soru kitapçıkları yola çıktı
2 milyon 560 bin 649 kişinin gözü bu kamyonlarda: YKS soru kitapçıkları yola çıktı
Sputnik Türkiye
Hafta sonu düzenlenecek YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakları sınav merkezlerine doğru ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden güvenlik tedbirleriyle yola... 20.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-20T15:30+0300
2025-06-20T15:30+0300
türki̇ye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025
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ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleştirecek 2025 YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakları sınav merkezlerine sevk edilmeye başlandı. Soru kitapçıkları karekodlu kutularda saklanırken, nakil araçları da zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alındı. Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak. Güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak. Her noktada yüksek güvenlik önlemleri alındıHafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak. ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı.Nakliye araçları, 250 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.Kutuların açılacağı saat merkezden kodlandıBu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, ayrıca elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.Araçlar saniye saniye takip altında Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak. Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak. Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.Sınav sonrası yine yüksek güvenlik önlemleriyle merkeze getirilecekSınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.Kamyonun hızı arttığında ya da yavaşladığında alarm verecekÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.Nakliye araçlarının sınav merkezlerine doğru yola çıktığını, araçların özel takip cihaz sistemleriyle takip edildiğini belirten Ersoy, merkezden anbean kontrol edildiğini vurguladı.Araçların rotalarının sisteme yüklendiğini aktaran Ersoy, "Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa, yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımızın ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz." dedi.Merkezde sisteme ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav dönemi de sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.115 personel özgürlüklerine kavuşacakErsoy, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 35 gündür görev yapan 115 ÖSYM personelinin de YKS'nin son oturumunun tamamlanmasının ardından kapalı matbaa merkezinden çıkacağını sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/osym-yks-adaylari-icin-hafta-sonu-acik-tutulacak-nufus-mudurluklerini-acikladi-1097164887.html
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ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025
ösym, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yks 2025

2 milyon 560 bin 649 kişinin gözü bu kamyonlarda: YKS soru kitapçıkları yola çıktı

15:30 20.06.2025
© Abdullah GüçlüÖSYM
ÖSYM - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2025
© Abdullah Güçlü
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Hafta sonu düzenlenecek YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakları sınav merkezlerine doğru ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden güvenlik tedbirleriyle yola çıktı.
ÖSYM tarafından bu hafta sonu gerçekleştirecek 2025 YKS'ye ait soru kitapçıkları ve sınav evrakları sınav merkezlerine sevk edilmeye başlandı. Soru kitapçıkları karekodlu kutularda saklanırken, nakil araçları da zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alındı. Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak. Güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.

Her noktada yüksek güvenlik önlemleri alındı

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak. ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı.
Nakliye araçları, 250 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Kutuların açılacağı saat merkezden kodlandı

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, ayrıca elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.
Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek.

Araçlar saniye saniye takip altında

Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak. Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.
Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.
Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak. Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

Sınav sonrası yine yüksek güvenlik önlemleriyle merkeze getirilecek

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.
Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

Kamyonun hızı arttığında ya da yavaşladığında alarm verecek

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.
Nakliye araçlarının sınav merkezlerine doğru yola çıktığını, araçların özel takip cihaz sistemleriyle takip edildiğini belirten Ersoy, merkezden anbean kontrol edildiğini vurguladı.
Araçların rotalarının sisteme yüklendiğini aktaran Ersoy, "Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa, yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımızın ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz." dedi.
Merkezde sisteme ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav dönemi de sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

115 personel özgürlüklerine kavuşacak

Ersoy, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 35 gündür görev yapan 115 ÖSYM personelinin de YKS'nin son oturumunun tamamlanmasının ardından kapalı matbaa merkezinden çıkacağını sözlerine ekledi.
YKS - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
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ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı
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