https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/osym-yks-adaylari-icin-hafta-sonu-acik-tutulacak-nufus-mudurluklerini-acikladi-1097164887.html
ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı
ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Hafta sonu gerçekleştirecek YKS'ye girecek adayların ihtiyaç duydukları belgeleri almaları için 21-22 Haziran'da açık olacak nüfus müdürlükleri belli oldu. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T16:44+0300
2025-06-19T16:44+0300
2025-06-19T16:44+0300
türki̇ye
ösym
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yks 2025
nüfus müdürlüğü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_0:0:299:168_1920x0_80_0_0_57b4ad689e74b8c9c4ae96b48d50fa2f.jpg
ÖSYM, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla 21-22 Haziran'da açık bulundurulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı. Adaylar nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek. Hangi belgeler alınabilecek?ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak 2025-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.Nüfus müdürlükleri hangi günler hangi saatler içinde açık olacak?Söz konusu adaylar için 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.Adaylar, nüfus müdürlüğü personelince bilgi kontrolü yapılarak düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecek, bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek.Geçici Kimlik Belgesi için nüfus müdürlüğüne başvuran adayların, Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere "https://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250616/yksde-25-milyondan-fazla-aday-ter-dokecek-yks-ne-zaman-yksye-ilk-kez-kac-aday-girecek-1097058784.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/01/1049421952_38:0:262:168_1920x0_80_0_0_b81f6acdc496f84f8277ee89a08df7b1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yks 2025, yks ne zaman, yks nüfus kağıdı, açık olan nüfus müdürlükleri, hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı
yks 2025, yks ne zaman, yks nüfus kağıdı, açık olan nüfus müdürlükleri, hafta sonu nüfus müdürlükleri açık mı
ÖSYM, YKS adayları için hafta sonu açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı
Hafta sonu gerçekleştirecek YKS'ye girecek adayların ihtiyaç duydukları belgeleri almaları için 21-22 Haziran'da açık olacak nüfus müdürlükleri belli oldu.
ÖSYM, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2025-YKS) girecek adayların ihtiyaç duyacakları belgeleri alabilmesi amacıyla 21-22 Haziran'da açık bulundurulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı. Adaylar nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabilecek.
Hangi belgeler alınabilecek?
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde uygulanacak 2025-YKS'ye girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.
Nüfus müdürlükleri hangi günler hangi saatler içinde açık olacak?
Söz konusu adaylar için 21 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında ve 22 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında açık tutulacak nüfus müdürlüklerinde, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecek.
Bu amaçla sınav günü nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinde yer alan sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
Adaylar, nüfus müdürlüğü personelince bilgi kontrolü yapılarak düzenlenen Geçici Kimlik Belgesi ile sınava girebilecek, bu belge dışında verilen hiçbir belge sınava giriş için kabul edilmeyecek.
Geçici Kimlik Belgesi için nüfus müdürlüğüne başvuran adayların, Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğraflarını yanlarında bulundurmaları gerekecek.
Sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin adreslerine ve açık oldukları saatlere "https://www.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.