https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/zaharova-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-yakinda-aciklanacak-1097157727.html

Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak

Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki kez bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü toplantısı için yakında tarih açıklanacağı belirtildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-19T14:09+0300

2025-06-19T14:09+0300

2025-06-19T14:28+0300

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i̇stanbul

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerelere devam etmek üzere 22 Haziran'dan sonra İstanbul'a gelmeye hazır olacağını söyledi. Zaharova, müzakerelerin yeni turunun kesin tarihinin yakında belirlenip açıklanacağını kaydetti.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "22 Haziran'dan sonra heyetimiz, yani Devlet Başkanı'nın kararıyla onaylanan Rusya Federasyonu heyeti, müzakerelere devam etmek üzere İstanbul'a gitmeye hazır olacak. Kesin tarihler yakın gelecekte belirlenecek ve heyetin temsilcileri ve başkanı tarafından duyurulacak" dedi.Üçüncü turda Rus heyetinin, tarafların 28 Mayıs ve 2 Haziran'da sundukları, Ukrayna krizini çözmeye yönelik teklifler içeren memorandumlara dair görüş alışverişinde bulunmayı planladığını kaydeden Zaharova, "Rusya'nın İstanbul varılan anlaşmaları iyi niyetle yerine getirmesi, Kiev'de tam anlamıyla bir öfke krizine, hatta çılgınlığa yol açtı. Hem yetkililer hem de ne yazık ki o taraftan gazeteciler son derece alaycı yorumlarla kendilerini gösterdiler" diye konuştu.Rus Sözcü, Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altı genç askerlerin takasına devam edildiğini de bildirdi.

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