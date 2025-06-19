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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/zaharova-ukraynayla-ucuncu-tur-muzakerelerin-tarihi-yakinda-aciklanacak-1097157727.html
Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak
Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul'da iki kez bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü toplantısı için yakında tarih açıklanacağı belirtildi. 19.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-19T14:09+0300
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ukrayna
i̇stanbul
rusya
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerelere devam etmek üzere 22 Haziran'dan sonra İstanbul'a gelmeye hazır olacağını söyledi. Zaharova, müzakerelerin yeni turunun kesin tarihinin yakında belirlenip açıklanacağını kaydetti.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "22 Haziran'dan sonra heyetimiz, yani Devlet Başkanı'nın kararıyla onaylanan Rusya Federasyonu heyeti, müzakerelere devam etmek üzere İstanbul'a gitmeye hazır olacak. Kesin tarihler yakın gelecekte belirlenecek ve heyetin temsilcileri ve başkanı tarafından duyurulacak" dedi.Üçüncü turda Rus heyetinin, tarafların 28 Mayıs ve 2 Haziran'da sundukları, Ukrayna krizini çözmeye yönelik teklifler içeren memorandumlara dair görüş alışverişinde bulunmayı planladığını kaydeden Zaharova, "Rusya'nın İstanbul varılan anlaşmaları iyi niyetle yerine getirmesi, Kiev'de tam anlamıyla bir öfke krizine, hatta çılgınlığa yol açtı. Hem yetkililer hem de ne yazık ki o taraftan gazeteciler son derece alaycı yorumlarla kendilerini gösterdiler" diye konuştu.Rus Sözcü, Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altı genç askerlerin takasına devam edildiğini de bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250619/dmitriyev-rusyaya-ilk-donenler-abdli-petrol-ve-gaz-sirketleri-olacak-1097151235.html
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ukrayna, i̇stanbul, rusya, mariya zaharova

Zaharova: Ukrayna'yla üçüncü tur müzakerelerin tarihi yakında açıklanacak

14:09 19.06.2025 (güncellendi: 14:28 19.06.2025)
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoLa portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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İstanbul'da iki kez bir araya gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin üçüncü toplantısı için yakında tarih açıklanacağı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus heyetinin Ukrayna ile müzakerelere devam etmek üzere 22 Haziran'dan sonra İstanbul'a gelmeye hazır olacağını söyledi.

Zaharova, müzakerelerin yeni turunun kesin tarihinin yakında belirlenip açıklanacağını kaydetti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) marjında basın toplantısı düzenleyen Zaharova, "22 Haziran'dan sonra heyetimiz, yani Devlet Başkanı'nın kararıyla onaylanan Rusya Federasyonu heyeti, müzakerelere devam etmek üzere İstanbul'a gitmeye hazır olacak. Kesin tarihler yakın gelecekte belirlenecek ve heyetin temsilcileri ve başkanı tarafından duyurulacak" dedi.

Üçüncü turda Rus heyetinin, tarafların 28 Mayıs ve 2 Haziran'da sundukları, Ukrayna krizini çözmeye yönelik teklifler içeren memorandumlara dair görüş alışverişinde bulunmayı planladığını kaydeden Zaharova, "Rusya'nın İstanbul varılan anlaşmaları iyi niyetle yerine getirmesi, Kiev'de tam anlamıyla bir öfke krizine, hatta çılgınlığa yol açtı. Hem yetkililer hem de ne yazık ki o taraftan gazeteciler son derece alaycı yorumlarla kendilerini gösterdiler" diye konuştu.

Rus Sözcü, Rusya ile Ukrayna arasında ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altı genç askerlerin takasına devam edildiğini de bildirdi.
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